The Boys : la bande-annonce de l’épisode final de la saison 3 est là

The Boys, saison 3 © Prime Video, Amazon Studios

La date et l’heure de diffusion de l’épisode 8 de la saison 3 de The Boys approchent et les fans sont sur les dents. Dans l’attente, le compte Twitter officiel de la série vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour l’épisode final de cette saison : The Instant White-Hot Wild.

Attention aux spoilers !

Black Noir se prépare à tuer Soldier Boy

La troisième saison de la série Prime Video aura introduit de nouveaux Supes à travers l’équipe Payback et son chef, le surpuissant Soldier Boy. Alors que l’on pensait qu’il était initialement héroïquement mort au Nicaragua, Billy Butcher et son équipe l’ont retrouvé en Russie. Avec l’aide de Butcher et d’Hughie Campbell, Soldier Boy traque les anciens membres de Payback, dont Black Noir, pour l’avoir trahi en 1984.

À lire : The Boys : la saison 4 confirmée par Amazon

La saison 3 de The Boys nous aura également révélé que le P.-D. G. de Vought, Stan Edgar, avait suggéré à Noir de remettre Soldier Boy aux Russes afin de le remplacer par Homelander. Dans l’épisode 7, nous en apprenons plus au sujet de la relation entre Noir et Soldier Boy et surtout, comment il est devenu défiguré, incapable de parler.

Cette nouvelle bande-annonce montre Noir se préparant à confronter Soldier Boy, Butcher et Hughie. On y voit Homelander expliquant à Noir qu’il peut aiguiser son épée pendant 1 000 heures, mais que cela ne fera rien contre Soldier Boy. On y aperçoit aussi un futur combat entre Butcher et Homelander.

L’épisode 8 de la saison 3 de The Boys sortira le vendredi 8 juillet 2022 sur Prime Video. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.