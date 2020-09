The Boys : La saison 2 livre une révélation majeure sur Stormfront

Le dernier épisode de The Boys dévoile des éléments surprenants sur Stormfront. Et les choses se compliquent encore cette semaine.

Amazon vient tout juste de dévoiler un court aperçu du sixième épisode de la saison 2, baptisé « The Bloody Doors off » . On y découvre Starlight prête à livrer des informations compromettantes sur Stormfront et le mystérieux centre de Sage Grove. Cette dernière s’apprête à tout dire à Homelander. La relation entre Stormfront et Homelander n’est pas prête de se muer en romance idéale !

Stormfront et Homelander : Une relation sous tension – Crédit : Amazon Prime Vidéo

The Boys : Un épisode déterminant

L’épisode 6 va enfin permettre de mettre au premier plan Lamplighter. La connexion de Stormfront au centre de Sage Grove a été révélée la semaine passée. En effet, Statlight a vu apparaître le nom dans le mail de Stormfront. Et il semblerait que Lamplighter y était détenu dans le passé. D’ailleurs, tout le monde se souvient de sa participation à un incident pour le moins dévastateur. Starlight poursuit ainsi sa logique de dénonciation, après avoir mis à mal The Deep.

Mais ce n’est pas tout, car les vraies motivations de Stormfront pourraient enfin être révélées au grand jour. Pour le moment, hormis ses tendances franchement racistes et son ancienne identité, le mystère plane toujours sur le personnage. Les bandes-annonces avaient laissé entendre que Stormfront cherchait à créer une arme spéciale. Et cet épisode pourrait enfin expliquer ce plan machiavélique dans son intégralité.

La relation Stormfront-Homelander va encore évoluer !

La fasciste Stormfront est désormais liée avec Homelander. Cela représente sans contexte un danger immense pour tout ceux qui essaieront de se mettre en travers de leur chemin. Il ne reste plus que trois épisodes pour conclure cette seconde saison. Il est donc probable qu’une collision retentissante s’annonce entre les différents groupes.

Si Homelander et Stormfront se rejoignent sur leur nature sociopathe et leur soif de pouvoir mutuelle, leur jeu respectif est totalement diffèrent. Homelander se trouve dans une position plus que délicate car il n’a pas l’habitude de traiter avec quelqu’un qui ne le respecte pas. Difficile de présager pour l’heure si les ennemis peuvent devenir amis. Bien qu’ils puissent finir par s’entre-tuer, Homelander et Stomfront pourraient bien collaborer ensemble.

Le final de la saison 2 annonce de nombreux rebondissements. Et ce sixième épisode semble vouloir donner un coup d’accélérateur dans le dénouement de l’intrigue. L’issue permettra également de révéler au grand jour qui gagnera le titre de meilleur super méchant !

Source : Screerant