The Boys : la saison 3 aura des effets spéciaux encore plus impressionnants

Le superviseur FX de The Boys vient de dévoiler que la saison 3 proposera des effets visuels encore plus incroyables.

Succès populaire depuis sa création, The Boys s’apprête enfin à dévoiler sa troisième saison. Déjà récompensée aux Emmy Awards pour ses effets visuels, la série semble vouloir aller encore plus loin. Si l’on en croit les confidences de Stephan Fleet, le superviseur FX, cette nouvelle salve d’épisodes devrait donc jouir d’un travail visuel encore plus impressionnant. Avec l’arrivée de nouveaux personnages, une violence encore plus exacerbée et de belles surprises, The Boys saison 3 s’annonce d’ores et déjà comme LE programme à ne pas louper dans les prochains mois.

The Boys : la saison 3 promet de beaux effets visuels – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Dans une récente interview accordée à The Wrap, Fleet annonce un travail encore jamais vu, tout en restant conforme à l’univers déjà développé par la série. Alors, à quoi faut-il réellement s’attendre ?

The Boys : la saison 3 va aller encore plus loin visuellement

Dans les saisons précédentes, l’équipe FX n’a pas lésiné sur les moyens pour s’offrir des décors et des images de belle facture. Tout le monde garde encore en mémoire cette gigantesque carcasse de baleine, apparue en saison 2. Mais pour le retour du programme, Fleet a visiblement mis le paquet. « On va encore plus loin. Nous sommes en mesure de porter les choses à un niveau supérieur, en terme de réalité et d’absurdité. Cela fonctionne, et on a vraiment l’impression que ces choses font partie de notre monde. C’est ça notre grande réussite » témoigne ainsi Fleet.

La saison 3 abordera notamment la seconde guerre mondiale, avec l’arrivée de Soldier Boy. Il faut donc s’attendre à une série de flashback dans des univers visuels conséquents. Quoi qu’il en soit, la qualité et la profusion seront encore les mots d’ordre pour ces nouvelles aventures. Eric Kripke a été clair sur ce point : aucun compromis n’a été fait, malgré les dommages collatéraux causés par la pandémie mondiale. The Boys sera donc un programme encore plus subversif, repoussant les limites du politiquement correct. Au programme : des effets spéciaux léchés, du sexe à outrance, des combats épiques et des dialogues sans censure.

Rendez-vous est donné dans quelques mois sur Amazon Prime pour (enfin) découvrir le résultat final. Ce retour en fanfare promet décidément de faire parler de lui !

Source : Screenrant