The Boys : la saison 3 se dévoile à travers un nouveau poster exclusif

Après de longs mois d’attente, la saison 3 de The Boys commence enfin à se préciser. Pandémie oblige, cette arrivée aura donc mis du temps à se concrétiser. Mais les fans en auront pour leur argent. En effet, l’équipe créative vient tout juste de dévoiler un nouveau visuel, ultra alléchant. Ce dernier met en scène l’arrivée de Soldier Boy, pastiche de Captain America, entouré d’une brigade de supers-héros vitaminés. C’est Jensen Ackles qui aura la lourde tâche de porter l’armure, dans un rôle qui devrait logiquement lui offrir une prestation de premier plan. Il semble désormais acquis que Stormfront ne fera pas d’apparition, suite aux événements tragiques des derniers épisodes.

The Boys : la saison 3 offre des nouvelles réjouissantes – Crédit : Amazon Prime Studios

Ce poster promet donc un renouvellement partiel de la série, même si la décadence semble toujours de mise. Car Eric Kripke l’a promis : cette nouvelle saison sera encore plus violente et trash que les précédentes.

The Boys saison 3 : le lancement se précise

Le poster en question met en vedette le groupement Payback, antérieur aux Seven. Au centre, on retrouve donc Soldier Boy, prouvant qu’il est celui qui règne sur cette « troupe ». Autour de lui, on peut retrouver certains personnages déjà identifiés, à l’instar de Gunpower ou Airbust. L’affiche est un pastiche réussi de productions comme celles des studios Marvel. Ce clin d’œil à peine dissimulé semble augurer de grandes choses et un arc narratif dense.

Un visuel alléchant, dédié à Payback – Crédit : Amazon Studios

Mais surtout, l’affiche augure l’arrivée imminente d’une bande-annonce. Impossible pour l’heure de savoir si cette dernière se concentrera sur une production fictive mettant en scène Payback ou bien sur la série en elle-même. Mais avec Kripke, il faut de toute manière s’attendre à une énorme surprise. D’autant que la nouvelle saison a promis des scènes d’anthologie, à l’instar d’une orgie de supes baptisée Herogasm.

Bref, la série The Boys a l’art de faire du teasing comme nulle autre. Cette nouvelle saison s’annonce déjà comme l’événement de l’année ! Le succès devrait être encore largement au rendez-vous ! Pour patienter, les fans peuvent se consoler avec l’excellent spin-off Diabolical.

