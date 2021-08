The Boys : le showrunner dévoile le contenu de la saison 3 à Barack Obama

L’année dernière, l’ex président Obama avait déclaré que The Boys restait sans doute sa série favorite. Il n’en fallait pas davantage à Kripke pour lui faire un cadeau de taille. Pour son anniversaire, Obama a donc eu le privilège de découvrir en avant-première de savoureux détails sur la nouvelle saison du programme. Ainsi, l’ancien dirigeant a pu en apprendre davantage sur les nombreux rebondissements qui jalonneront cette saison haute en couleurs.

The Boys : Obama dans la confidence de la saison 3 – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Kripke a promis une nouvelle mouture explosive. Outre l’arrivée d’Herogasm à l’écran, cette nouvelle saison promet des moments encore plus fous. Toujours plus trash et repoussant les limites du politiquement correct, The Boys risque une nouvelle fois de tout rafler sur son passage !

The Boys : Obama dans le secret de la saison 3

C’est sur Twitter que Kripke s’est engagé à dévoiler de grosses exclusivités à l’ancien président. Cette réponse fait suite à la liste des programmes les plus attendus par Obama pour cette fin d’année. Et on peut dire que ce dernier a plutôt bon goût. Parmi les titres phares sélectionnés par ce dernier, on trouve notamment Le Jeu de La Dame, The Good Place ou encore Better Call Saul.

Obama ne risque pas pour autant de divulguer quoi que ce soit aux fans de la série. En qualité d’ancien chef d’état, celui-ci sait parfaitement garder pour lui de grands secrets. Selon les déclarations de Kripke, cette nouvelle saison devrait explorer de grand mythes historiques, en abordant notamment les ravages de la seconde guerre mondiale et celle du Vietnam.

Outre l’orgie de supers-héros baptisée Herogasm, la nouvelle série d’épisodes promet déjà son lot de sensations fortes. La saison 3 semble vouloir monter ses curseurs d’un cran. Il y aura des armes (beaucoup d’armes), des scènes de violence exacerbée, du sexe et une savante dose de vulgarité. On verra des ménagères bad-ass prôner le port d’armes dans la société civile, une parodie de Captain America et de nombreuses autres folies signées Kripke. Rendez-vous est donné sur Amazon Prime Vidéo dans quelques mois !

Source : Syfy