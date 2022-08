The Boys : le tournage de la saison 4 va bientôt démarrer

La série The Boys est loin d’avoir dit son dernier mot ! Après une saison 3 encore plus décadente et auréolée de succès, Amazon a tout naturellement commandé une nouvelle salve d’épisodes. Sur les réseaux sociaux, Eric Kripke prend un malin plaisir à teaser ce retour en grandes pompes. En effet, le showrunner vient de confirmer un déplacement à Toronto pour les derniers préparatifs. On sait d’ores et déjà qu’une bande de nouveaux supes rejoindra Soldier Boy, Butcher et Starlight. Logiquement, cette nouvelle saison devrait encore repousser les limites du trash, du vulgaire et du violent.

The Boys : la saison 4 se fait déjà attendre ! – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Le tournage devrait logiquement débuter durant les derniers jours du mois d’août. Cela permettrait à The Boys de revenir sur les écrans à l’aube de l’été 2023. D’ici là, on devrait en apprendre davantage sur l’arc narratif imaginé par Kripke et ses équipes.

The Boys : la saison 4 précise déjà ses contours !

Trois nouveaux supers-héros, jeunes et prêts à en découdre, sont donc sur les starting-blocks. « Ils sont parmi les meilleurs et les plus fous jamais écrits pour The Boys. Vous allez les adorer ! Je suis certain qu’ils vont vous horrifier et vous rendre nauséeux. Je leur souhaite la bienvenue dans la famille » annonce fièrement Kripke sur les réseaux sociaux. Parmi eux, les comédiennes Susan Heyward dans la peau de Sister Sage ou encore Valorie Curry dans celle de Firecracker.

Ces nouveaux personnages sont une pure invention de Kripke car ils n’existent pas dans les comics sources. On a donc hâte de voir ce qu’ils ont sous leur costumes et leurs capes. Côté « séquences », Kripke a promis d’aller encore plus loin. Visiblement, l’équipe créative est prête à faire pire qu’Herogasm, l’orgie de supes qui a défrayé la chronique la saison passée. Mais pour l’heure, Kripke et ses acolytes préparent le terrain au Canada.

Tout cela présage une saison encore plus grandiose. Le succès de The Boys ne faiblit pas et les fans pourront également découvrir le spin-off dédié à la jeunesse de héros bad-ass dans quelques mois. Encore un peu de patience !

Source : Screenrant