The Boys, saison 3 : Blue Hawk dévoilé dans un teaser

Un nouveau personnage dévoilé – Crédit : Amazon

De nombreuses séries attendent la sortie d’une nouvelle saison. On peut facilement citer Stranger Things sur Netflix ou encore The Boys, série exclusive d’Amazon Prime Video. Depuis des mois, les spectateurs patientent pour découvrir la troisième saison. Des épisodes supplémentaires teasés par des photos parodiant les Emmy Awards tandis que la production stoppe l’utilisation des balles à blanc. Et aujourd’hui, petite surprise pour les fans de The Boys. Après l’officialisation de la présence d’une parodie de Wolverine, Blue Hawk se dévoile. Un personnage présenté en vidéo. Bonus : un poster du super-héros !

Blue Hawk présenté dans une vidéo humoristique

Le faux journal télévisé Seven on 7 de The Boys dévoile aux fans un premier aperçu de Blue Hawk. De quoi patienter tandis que les épisodes additionnels se font toujours attendre par les fans. Car après l’énorme succès de la saison 2, l’an dernier, Amazon cherche à maintenir le suspens. La plus puissante entreprise de la série, Vought, se montre active sur les réseaux sociaux et assure une promotion constante.

En revanche, on ne peut pas dire que la promotion soit vraiment généreuse avec les fans ! Car pour ceux qui auraient raté un épisode, la saison 3 de The Boys ne partage absolument rien sur son intrigue après un gros cliffhanger. On sait uniquement que l’accent sera mis sur Soldier Boy, l’un des nouveaux super-héros de Vought. L’équipe Payback fera ses débuts.

Un nouveau super-héros patriotique

Un personnage prêt à frapper – Crédit : Amazon

Blue Hawk se présente en héros patriotique, comme Homelander et Soldier Boy. Son costume rappelle fortement les forces de police et le personnage promet une présence récurrente. Reste à savoir son importance dans l’entièreté de la saison 3.

On ne sait pas quand seront diffusés ces épisodes de The Boys. Mais lorsque l’on sait qu’Amazon communique énormément ces derniers mois, on imagine que la sortie s’approche. Sans doute pour 2022 puisque le calendrier de décembre a été dévoilé et on ne retrouve pas la série !

Source : ScreenRant