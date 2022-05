The Boys, saison 3 : nouveau trailer avec des super-héros inédits

The Boys se dévoile toujours plus ! Place à un nouveau trailer et l’occasion de découvrir les nouveaux super-héros du groupe des Sept.

Une nouvelle fournée d’images pour la série populaire – Crédit : Amazon Studios

Décidément, les amateurs de The Boys se régalent aujourd’hui. Prey, le préquel de Predator du créateur de la série, dévoile son premier trailer intriguant. Et peu de temps après, Prime Video lâche une nouvelle vidéo pour cette production originale numéro une de son catalogue. L’occasion de voir que la saison 3 de The Boys met en scène de nouveaux super-héros !

De nouveaux super-héros rejoignent les Sept

The Boys a déjà dévoilé un date de sortie pour sa saison 3 en plus d’un trailer. Et si vous voulez de nouvelles images de la série, bonne nouvelle. Prime Video balance une vidéo avec de nouveaux super-héros mais surtout beaucoup d’action… et du sang. Cette production estampillée Amazon ne fait pas l’impasse sur la violence grâce à une grande liberté créative. Rappelons que The Boys est tiré d’un comics éponyme. Sans oublier qu’un spin-off sous forme d’anthologie d’animation est disponible sur la plateforme.

Pour rappel (ou si vous hésitez à vous lancer), The Boys parle d’un groupe d’humains tentant de faire tomber des super-héros corrompus qui abusent de leurs pouvoirs. Si beaucoup ne possèdent pas de pouvoirs, ils luttent sans relâche contre la gangrène de ces justiciers lisses en apparence représentent. L’anti-Marvel, en somme.

Ces super-héros corrompus appartiennent aux Sept dirigé par Vought International. La société couvre les actes odieux de ce groupe violent. Parmi les nouveaux venus, Soldier Boy, Crimson Countess, Eagle the Archer, Gunpowder, Supersonic et Blue Hawk. Nul doute que les amateurs de The Boys seront au rendez-vous pour découvrir ces épisodes supplémentaires.

C’est à partir du 3 juin 2022 que la diffusion débute. Trois épisodes arrivent le premier jour puis un par semaine tous les vendredis pour un total de 8. Autant dire la promesse de longues heures à découvrir les nouveaux récits irrévérencieux de cette série.

Source : ScreenRant