The Boys, saison 3 : trailer et date de sortie pour la série toujours aussi gore

La saison 3 de The Boys se dévoile avec un premier trailer et une date de diffusion pour la série exclusive de Prime Video !

Découvrez la saison 3 de The Boys – Crédit : Amazon Prime Video

Vous l’attendez depuis plus d’un an. Alors que les amateurs de The Boys profitent d’un spin-off nouvellement diffusé sur Prime Video, Amazon dévoile le trailer pour la saison 3 de sa série phare. L’occasion de découvrir les nouvelles aventures des super-héros avec Billy Butcher de retour. Et comme toujours, on découvre beaucoup de gore et de nudité. Car chez The Boys, pas de place pour le sage Marvel de Disney. Les sauveurs de le la Terre agissent littéralement comme des ordures en coulisse… Mais trêve de bavardage, place au trailer tant attendu avec une date de diffusion pour la saison 3 !

La saison 3 de The Boys débute à partir du 3 juin

C’est à partir du 3 juin que The Boys diffuse sa saison 3 avec trois épisodes par semaine jusqu’au 8 juillet. De quoi prendre son temps mais en avoir pour son argent en évitant la frustration. Et comme toujours avec la série, pas de place pour les bons sentiments. Entre pouvoirs, gore et sexe, les ingrédients du programme exclusif de Prime Video semblent au rendez-vous. Toujours avec beaucoup d’humour sous la couche de sang.

Ces épisodes additionnels se concentreront sur le sérum déjà aperçu dans les comics pour rendre Billy Butcher plus fort. Et en parlant de comics, n’hésitez pas à regarder notre sélection de bandes dessinées aussi violentes que The Boys.

Rappelons que la saison 3 de The Boys se tourne vers Imagine Dragons pour son thème. Une bonne nouvelle pour les fans de la série avec la promesse d’un grand groupe pour marquer l’identité de ces épisodes à venir. Et si vous ne savez pas comment patienter d’ici juin, bonne nouvelle.

Amazon Prime Video propose The Boys Diabolical. Une anthologie animée avec plusieurs artistes et scénaristes pour des épisodes uniques dans l’univers de The Boys. Et pas question de tempérer les ardeurs des créateurs. On retrouve tous les éléments irrévérencieux de la série principale !

