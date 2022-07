The Boys, Stranger Things… Et si nos séries fétiches étaient sorties en cassettes VHS ?

Elles sont désormais un vestige d’une époque révolue. À la fin du siècle dernier, les cassettes VHS étaient monnaie courante chez les mordus de cinéma. Ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90 se souviennent bien de ces objets caractéristiques qui permettaient de visionner à souhait ses films et séries fétiches sur son écran. Grâce aux K7, Il était également possible d’enregistrer un contenu passant à la TV afin de pouvoir le regarder plus tard. Une révolution en somme !

Les cassettes ont ensuite été surclassées par les DVD et par les Blu-ray. Mais aussi par l’avènement des décodeurs TV permettant d’enregistrer un programme ainsi que par la démocratisation de la télévision à la demande.

Les séries et films récents façon cassettes VHS

Afin de rendre hommage aux cassettes VHS, dont certaines coûtent une fortune, l’artiste Steelberg a conçu une flopée de cassettes VHS mettant à l’honneur des séries et des films populaires de ces dernières années. Il a partagé ses créations sur Instagram où l’on peut admirer le soin apporté au style rétro des différentes couvertures.

Outre la série The Boys, dont la saison 3 vient de sortir, il a notamment créé des cassettes de The Mandalorian, Stranger Things et Better Call Saul. On retrouve également des couvertures rétro de True Detective, The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate, Cobra Kai ou encore de la série Marvel WandaVision après la VHS de Falcon et le soldat de l’Hiver.

Côté films, mention spéciale aux casettes de The Batman, Blade Runner 2049, Parasite et des deux volets de la dernière trilogie Star Wars. Sans oublier en bonus une mouture VHS… du jeu Elden Ring !

Crédit : Instagram @iamsteelberg

Source : Instagram