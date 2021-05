The Flash : deux stars de la série tirent leur révérence

C’est désormais officiel : Tom Cavanagh et Carlos Valdes font leurs adieux à la série emblématique The Flash.

Coup dur pour les fans de la série The Flash ! Après avoir respectivement joué Wells et Ramon pendant plus de 100 épisodes, Tom Cavanagh et Carlos Valdes disent adieu pour de bon à leurs personnages. Mais ce départ pourrait cependant n’être que provisoire. En effet, les deux comédiens pourraient intervenir ponctuellement dans la suite du programme. L’information reste cependant à prendre avec des pincettes et doit être confirmée par l’équipe créative. Mais Cavanagh comme Valdes avaient déjà évoqué ce départ, via les réseaux sociaux.

Clap de fin pour Cavanagh et Valdes – Crédit : The CW

Eric Wallace, showrunner en titre de la série, a donc finalement confirmé les choses, forcément triste de voir les deux interprètes quitter le navire.

Un départ prévisible

« Tom et Carlos ont fait partie intégrante de la série pendant sept saisons. C’est évident qu’ils nous manqueront beaucoup. Ce sont deux talents incroyables. Leurs personnages sont adorés par le public. Mais nous garderons toujours la porte ouverte pour un retour de ces deux-là dans le futur, même pour de simples apparitions » témoigne ainsi Wallace.

De son côté, Cavanagh a publié un long message émouvant sur ses réseaux sociaux. « C’est un plaisir et un honneur de créer pour Wells dans The Flash. C’est un personnage tantôt bourrin, amusant, fantaisiste et souvent effronté. Je suis infiniment reconnaissant. Et je tiens à remercier tous ceux qui officient pour ce programme de chaque côté de l’écran » écrit ainsi le jeune comédien. Ce dernier devrait définitivement quitter la série dans sa sixième partie, tandis que Valdes fera ses adieux à en amont de ce départ.

La saison 7 n’en finit d’ailleurs pas de surprendre les fans. En effet, un certain Bart Allen ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Il sera présenté comme le fils de Barry et Iris. Le personnage devrait également avoir un impact significatif sur le destin de Nora. Tout cela pourrait donner lieu à une réunion de famille haute en couleurs. Bart devrait apparaître pour la première fois à l’occasion du 150ème épisode.

Pour l’heure, les fans se consolent comme ils peuvent des adieux du tandem Cavanagh et Valdes. Et tous espèrent que la promesse de les voir revenir dans un futur proche sera bien tenue. Affaire à suivre…

Source : Comicbook

