The Flash : les héros de l’Arrowverse réunis

Décidément, la mode est au grands croisements d’univers comics. La saison 8 de The Flash va démarrer sur les chapeaux de roues. La CW a annoncé que la série lancera sa nouvelle saison avec un épisode spécial en cinq parties intitulé Armageddon. Cet épisode géant ramènera les héros et les vilains préférés des fans de tout l’Arrowverse.

Crédit : CW

De nombreux héros rejoindront la Team Flash. Javicia Leslie incarnera Batwoman à la place de Ruby Rose, The Atom (Brandon Routh), Black Lightning (Cress Williams), The Sentinel (Chyler Leigh), Mia Queen (Kat McNamara) ainsi que Ryan Choi (Osric Chau). Mais la grande surprise, c’est le retour de Damien Darhk (Neal McDonough) et d’Eobard Thawne (le Reverse Flash), incarné par Tom Cavanagh, faisant son grand retour après avoir quitté la production.

Les cinq épisodes seront un véritable évènement

C’est la première fois depuis Crisis on Infinite Earths que les programmes DC de CW ont un recouvrement majeur comme celui-ci. « Pour faire simple, ce seront certains des épisodes Flash les plus émouvants de tous les temps. De plus, il y a des moments vraiment épiques et d’énormes surprises qui attendent nos fans… Nous les réalisons à une échelle plus grande et plus audacieuse que nos épisodes Flash traditionnels. Alors oui, Armageddon est bien plus qu’un simple scénario de comics. Ce sera un véritable événement pour les fans de Flash et d’Arrowverse, anciens comme nouveaux.» déclare Eric Wallace, le producteur de Flash.

Il ajoute enfin : « Une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de l’équipe Flash sont poussés dans leur retranchements au cours d’une bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps, et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront également faire appel à de vieux amis pour que les forces du bien l’emportent.»

Légère déception tout de même, le président de la chaîne Mark Pedowitz a indiqué que les super héros invités ne seraient présents que le temps d’un épisode.

Source : Gizmodo