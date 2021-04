The Flash : Michael Keaton officiellement de retour dans la peau de Batman

Michael Keaton, un des Batman les plus populaires de la franchise, sera bel et bien au casting du film The Flash, confirme son agence. Il jouera sa version de l’homme chauve-souris, et rejoint donc celle de Ben Affleck.

Les fans de Batman peuvent se réjouir. La présence du Batman de Michael Keaton dans le film The Flash n’est plus une simple rumeur. Plus de 30 ans après Batman, le défi, l’acteur de 68 ans va bien renfiler le costume du justicier de Gotham.

Micheal Keaton dans le rôle de Batman – Crédit : Warner Bros

Michael Keaton avait récemment laissé planer le doute quant à sa participation au film, évoquant les problèmes liés à la situation sanitaire au Royaume-Uni. Mais son agence a confirmé cette semaine que l’acteur reprendrait bien son rôle dans les nouvelles aventures de Barry Allen.

The Flash : deux Batman et une nouvelle Supergirl

Le Batman de Keaton devrait faire la rencontre du Flash dans un univers alternatif. Barry va en effet visiter plusieurs dimensions parallèles, suite à un voyage dans le temps dont il ne maîtrise pas les conséquences. Mais le jeune héros pourra compter sur l’aide de deux mentors : le Batman de Keaton, et celui de Ben Affleck, également au casting du film.

The Flash introduira donc la notion de multivers dans l’univers cinématographique DC. Son intrigue s’inspire du comics Flashpoint, dans lequel The Flash n’a pas de pouvoir et Superman a disparu. On ignore cependant quels éléments de cette histoire seront adaptés dans le film. Une information semble néanmoins confirmée : Barry et les deux Bruce Wayne feront également équipe avec Supergirl, qui sera désormais incarnée par l’actrice Sasha Calle. L’héroïne aura également bientôt droit à son premier long-métrage solo. Selon des bruits de couloir, Michael Keaton pourrait d’ailleurs être à l’affiche de ce film, ainsi que d’autres projets DC.

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/QjHnAJNHFB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 19, 2021

Annoncé en 2014, le projet The Flash a bien failli ne jamais voir le jour. Après de nombreux changements, sa réalisation a finalement été confiée à Andy Muschietti (Ça). Ce dernier a annoncé le début du tournage et dévoilé le logo du film cette semaine. La sortie en salles est prévue pour novembre 2022.

Batman : Michael Keaton de retour pour remettre à plat l’univers DC au cinéma

