The Game Awards 2021 récompense les meilleurs jeux de l’année, Tesla aurait menti sur l’Autopilot, Matrix 4 se dévoile dans un ultime trailer, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, de nombreuses récompenses ont été distribuées aux États-Unis au cours de l’événement mondial The Game Awards 2021. Les fans de Matrix ont été gâtés avec un nouveau trailer de 3 minutes explosives qui dévoile plusieurs images incroyables du quatrième opus. Alors que la directrice financière de NVIDIA affirme que la pénurie de GPU pourrait diminuer d’ici mi-2022, des anciens employés de Tesla révèlent que la vidéo promo de l’Autopilot de 2016 était truquée. Plongez-vous dans notre récap’ de la semaine !

Pénurie de GPU : la lumière est-elle au bout du tunnel ?

La pénurie de cartes graphiques se fait lourdement sentir depuis 2021 et même si plusieurs facteurs sont en cause, le boom des cryptomonnaies est certainement le plus conséquent. La directrice financière de NVIDIA, Colette Kress, s’est confié sur la situation au cours de la conférence USB Global TMT, confiant que selon elle, la pénurie mondiale pourrait enfin s’atténuer à partir de mi-2022. Mme Cress a également expliqué vouloir faire baisser les prix des GPU, à condition que les fabricants soient en mesure d’augmenter leur offre de composants.

Craig Wright remporte son litige financier et conserve son portefeuille de 1,1 million de Bitcoins

Rien ne confirme que Satoshi Nakamoto soit bel et bien Craig Wright, même si ce dernier affirme depuis 2016 être le créateur du Bitcoin. Un procès était récemment en cours, opposant l’informaticien australien au successeur de son ancien collaborateur et ami, David Kleiman. Wright est sorti gagnant du litige financier, la justice estimant « que seule une personne impliquée dans le bitcoin depuis le tout début aurait pu avoir accès au portefeuille contenant ceux-ci ». Craig Wright a donc hérité de la totalité du portefeuille, à savoir 1,1 million de Bitcoins, soit l’équivalent d’environ 54 milliards d’euros.

Craig Steven Wright, l’informaticien et entrepreneur australien qui prétend être le créateur du Bitcoin

The Game Awards 2021 : la liste des grands gagnants

Chaque année aux États-Unis ont lieu les Game Awards, un événement mondial qui distribue de nombreuses récompenses aux jeux vidéos les plus appréciés de l’année. Le jeu de l’année, catégorie la plus prestigieuse, a récompensé It Takes Two et c’est Halo Infinite qui a remporté le « Choix des joueurs » seulement 24 heures après son lancement. Beaucoup d’autres récompenses ont été décernées et l’on vous invite à consulter notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des nominés et des gagnants de ce concours annuel.

La vidéo promo de l’Autopilot était truquée

En 2016, Tesla présentait une vidéo promotionnelle pour vanter les mérites de son système de conduite autonome Autopilot 2.0. On voyait alors le véhicule éviter les obstacles sans intervention du conducteur. Malheureusement pour Tesla, d’anciens ingénieurs du constructeur automobile ont décidé de se confier au New York Times et de révéler que cette vidéo était truquée. En effet, la voiture autonome suivait en réalité une « carte numérique 3D de l’itinéraire, qui avait été planifié à l’avance ».

Le système de conduite autonome intégrale n’est pas encore prêt – Crédits : Tesla

Matrix Resurrections dans un ultime trailer explosif

Prévue pour le 22 décembre en France, la sortie de Matrix 4 approche et ce nouveau volet tant attendu s’annonce comme le blockbuster de fin d’année. Matrix Resurrections vient de se dévoiler un peu plus dans un ultime trailer de trois minutes explosives. Même si Lana Wachowski conserve entier le mystère de l’intrigue, ces nouvelles images confirment le lien entre Neo et Trinity ainsi que l’action qui ne manquera pas d’être au rendez-vous avec de nombreux sublimes effets.

Le trailer final montre beaucoup d’images – Crédit : capture d’écran YouTube

Nos tests de la semaine

Dell XPS 15 (9510) : un PC portable très performant pour une autonomie réduite

Une chose est sûre, le XPS 15 offre une puissance impressionnante. Son processeur Intel à 8 cœurs et sa puce graphique Nvidia Geforce RTX 3050 Ti lui permettent de réaliser des tâches lourdes telles que du montage vidéo. Côté écran, la qualité d’affichage et la dalle LCD peu brillante et tactile sont très agréables, même si l’intérêt de l’écran 4K est discutable. On apprécie son design élégant avec ses bords fins et son grand pavé tactile et on note la présence de 3 ports USB-C. La puissance du XPS 15 a malheureusement un coût, celui de l’autonomie, très limitée.

Dell XPS 15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Sony Xperia 5 III régalera les passionnés de photo

Avec le Xperia 5 III, Sony réussit le pari de proposer un smartphone élégant, compact, léger et parfaitement adapté aux passionnés de photo qui seront conquis par la richesse des options. Bonne autonomie, bonne calibration de l’écran, processeur performant, haut-parleurs stéréo de qualité, certification IP68, le smartphone ne manque vraiment pas d’arguments pour séduire. On regrette la recharge moyennement rapide et l’absence de charge sans fil ainsi que les prises de vue de nuit un peu compliquées, en particulier pour les néophytes.

Sony Xperia 5 III – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel antivirus pour protéger votre PC ?

Afin de vous protéger contre la multitude de malwares qui tentent de se propager sur votre PC, la meilleure solution est de vous procurer un antivirus. Ces derniers sont nombreux et l’on vous a concocté un guide pour vous faire découvrir les meilleurs logiciels gratuits du moment et vous aider à choisir le plus adapté à vos besoins. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour faire le point sur vos différentes options.

Crédit Mohamed Hassan, PXhere / Licence CC0

20 films de super-héros verront le jour d’ici 2023

Les films de supér-héros ont la cote et l’année à venir sera riche en aventures avec Marvel et DC Comics. Pour faire le point sur les films à ne pas louper sur nos écrans d’ici à 2023, nous vous avons concocté un récapitulatif des sorties à venir, de Spider-Man : No Way Home dans quelques jours à Blade dans un ou deux ans. Rendez-vous dans notre dossier pour découvrir tous les projets de films Marvel et DC.

