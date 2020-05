The Last of Us 2 : 20 minutes de gameplay inédit qui illustre le système de combat

The Last of Us 2 se dévoile un peu plus avec une vidéo de 20 minutes de gameplay. Naughty Dog nous y détaille les environnements ainsi que les nouvelles mécaniques de jeu, notamment le système de combat.

À moins d’un mois de sa sortie, Sony consacre son dernier State of Play à The Last of Us: Part 2. L’occasion pour Naughty Dog de nous présenter des aspects inédits du sequel. À travers une vidéo d’une vingtaine de minutes, Neil Druckman, vice-président du studio et directeur créatif de The Last of Us, nous dévoile les environnements et le système de combat sans pour autant spoiler l’intrigue.

Une courte introduction rappelle que le sequel se déroule cinq ans après la fin du premier opus alors qu’Ellie s’est réfugiée à Jacksonville où elle a tissé des liens avec la communauté. Une stabilité toute relative puisqu’un évènement mystérieux la pousse à quitter la ville pour explorer des environnements inédits sous des climats complètement différents. L’essentiel se déroulera néanmoins dans les ruines de Seattle et de sa banlieue que l’héroïne peut désormais explorer à la verticale. On peut sauter et escalader pour accéder à de nouvelles zones, et mettre en place des stratégies pour attaquer ou contourner un ennemi humain ou un infecté. Neil Druckman annonce d’ailleurs l’arrivée de nouveaux monstres plus intelligents et plus terrifiants.

The Last of Us 2 : un système de combat plus réaliste

En plus de sauter et d’escalader, Ellie est désormais capable profiter pleinement de son environnement pour se cacher, échapper à ses ennemis ou les attaquer. Elle peut notamment fabriquer des outils offensifs ou défensifs en quelques secondes, lancer des objets ou encore utiliser un ennemi comme bouclier humain. Les combats au corps à corps sont également beaucoup plus variés et dynamiques avec la possibilité d’esquiver et de contre-attaquer. Des features illustrées dans une séquence non commentée de dix minutes où Ellie infiltre un hopital en éliminant tous ses occupants.

