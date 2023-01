The Last of Us explose les compteurs de HBO pour son lancement

Le premier épisode de The Last of Us a attiré une foule de curieux sur HBO et HBO Max dimanche soir. À tel point que la série est directement grimpée sur le podium des lancements les plus prolifiques de la chaîne, derrière Boardwalk Empire et l’inatteignable House of the Dragon.

The Last of Us © HBO

Les fans américains de la franchise vidéoludique étaient dans les starting-blocks dimanche soir. À tel point que les serveurs de HBO Max ont crashé, trop d’utilisateurs cherchant à visionner The Last of Us. Les chiffres sont désormais tombés. L’adaptation du célèbre jeu a attiré 4,7 millions de téléspectateurs (HBO et HBO Max combinés). De quoi permettre à la série d’entrer dans le cercle très fermé des meilleurs lancements de la chaîne.

The Last of Us n’atteint évidemment pas le score indécent réalisé par House of the Dragon l’année dernière. Pour rappel, le spin-off de Game of Thrones avait attiré la bagatelle de 9,986 millions de téléspectateurs pour sa première. Soit le record absolu pour un programme HBO. En seconde position, on retrouve la série Boardwalk Empire qui met en vedette Steve Buscemi. Le premier épisode avait attiré 4,81 millions de téléspectateurs en 2010. The Last of Us se classe bon troisième avec un score honorable de 4,7 millions.

The Last of Us fait recette sur HBO

Évidemment, ces chiffres n’incluent pas les audiences réalisées via d’autres plateformes de diffusion dans le monde. En France notamment, The Last of Us est diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video. HBO peut se frotter les mains, la série est déjà un immense carton. D’autant que selon la chaîne, les audiences du dimanche soir représentent généralement 20 % à 40 % de l’audience brute totale de la série par épisode.

Après des critiques très élogieuses, nombre de personnes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la qualité du premier épisode, séduits notamment par les performances pleines de justesse des comédiens. L’histoire de The Last of Us est calquée sur celle du jeu vidéo éponyme avec tout de même quelques subtilités scénaristiques. Nous y suivons Joel et Ellie qui tentent de survivre à une pandémie dévastatrice transformant les personnes infectées en monstres sanguinaires.