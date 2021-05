The Last Of US II sur PS4 est à moins de 20 € chez Boulanger

Chez Boulanger, le jeu The Last Of US II sur PS4 passe à 19,99 € au lieu de 39,99 €.

Chez Boulanger, le jeu The Last Of US II bénéficie d’une très belle réduction de 70 % et passe donc à 19,99 € au lieu de 69,99 €. Toutefois on le trouve facilement hors promo à 39 €, ce qui fait tout de même une belle économie de 20 €.

The Last of US II bénéficie d’une réduction de 70 %

Si vous n’avez pas encore ce jeu sur PS4, c’est le moment de profiter de cette promotion exceptionnelle chez Boulanger. En effet le jeu en question, The Last Of US II passe à moins de 20 €. Autant dire qu’à ce tarif, le stock va partir très vite.

Pour rappel voici la trame du jeu :

« Cinq ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés.

Lorsqu’un événement violent trouble cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu’elle pourchasse un par un les responsables, elle doit affronter les répercussions physiques et émotionnelles de ses actions. »