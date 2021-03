The Last of Us Part II PS4 est au petit prix de 29,99 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount le jeu sur PS4 The Last of US II est au petit prix de 29,99 €.

Cdiscount propose actuellement The Last of Us Part II à 29,99 € alors qu’on ne le trouve habituellement pas en-dessous de 45 €. A savoir également que le jeu est compatible sur la PS5 dont Sony espère que les stocks arriveront assez vite. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une rétrocompatibilité de la version PS4, mais Naughty Dog serait à l’oeuvre pour proposer un patch exploitant plus profondément les capacités de la PS5.

The Last of Us II à prix réduit chez Cdiscount

Concernant le résumé, l’intrigue se déroule 5 ans après le voyage périlleux de Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par la pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson dans le Wyoming chez Tommy, le frère de Joël. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés.

Un événement dramatique vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour avancer et tourner la page. Mais alors qu’elle pourchasse les responsables, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

The Last of Us avait été un baroud d’honneur de grande qualité pour la PS3. The Last of Us Part II ne perd pas le sel qui avait fait le succès du premier opus. Plus narratif et avec un gameplay action/infiltration encore plus immersif que sur le premier titre, The Last of Us Part II est un jeu à faire pour quoi possède une console Sony.