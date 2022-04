The Last of Us partage ce point commun avec The Mandalorian

Pedro Pascal, l’interprète de Joel mais aussi de Din Djarin, nous explique ce qui lie The Mandalorian à la série The Last of Us !

The Last of Us partage des points communs avec… Star Wars – Crédit : HBO/Naughty Dog

Ces prochaines années voient la naissance de productions audiovisuelles tirées de nos jeux vidéo préférés. Des films existent déjà comme Uncharted, Mortal Kombat, Resident Evil ou encore Sonic 2 que nous avons pu découvrir en avant-première. Sans oublier le petit écran avec Halo et autant de projets à venir. Parmi eux, The Last of Us. Une série télévisée se déroulant entre les deux jeux de Naughty Dog avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel. Et le comédien compare ce programme à The Mandalorian sur Disney+ dans lequel il tient le rôle principal de Din Djarin.

Deux séries différentes, un même esprit

Que partagent les séries ? Réponse avec Pedro Pascal – Crédit : Lucasfilm

En dehors de photos volées, on ne sait pas grand chose de The Last of Us. La série conserve le mystère mais l’équipe n’hésite pas à nous donner des détails ici et là. Lors d’une interview, Pedro Pascal estime que cette adaptation partage un point commun avec The Mandalorian. Voici lequel dans sa déclaration à retrouver ci-dessous.

Il y a une façon très créative d’honorer ce qui est important et de préserver ce qui fait l’expérience du jeu vidéo. Mais aussi inclure ces choses qu’on n’attendait pas forcément. Nous faisons des choses très intelligemment, c’est tout ce que je peux dire. C’est un peu comme la façon dont Jon Favreau et Dave Filoni conçoivent The Mandalorian. On retrouve la même chose avec Craig Mazin et Neil Druckmann [ndlr, les réalisateurs de la série] pour The Last of Us. C’est entre de bonnes mains car ils aiment vraiment [la franchise]. Neil Druckmann a conçu les jeux mais Craig Mazin les aime beaucoup. C’est donc fait pour les amateurs. Il y a une narration très intense pour les spectateurs peut-être moins familiers. Pedro Pascal

Une déclaration pour rassurer les joueurs de The Last of Us. Nul doute que HBO ne les décevra pas !