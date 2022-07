The Legend of Zelda : Breath of the Wild est à moins de 45 €

Les fans de Zelda sont certainement à la recherche d’un bon plan afin de faire quelques économies sur ce jeu. Actuellement The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch voit son prix chuter de 14 % et passe donc à 44,97 € chez Amazon et à la Fnac.

« Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux The Legend of Zelda. Plongez dans un monde de découverte, d’exploration et d’aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nouveau jeu qui vient bouleverser la série à succès. Voyagez à travers champs, traversez des forêts et grimpez sur des sommets dans votre périple où vous explorez le royaume d’Hyrule en ruines à travers cette aventure à ciel ouvert. »

Sorti depuis 5 ans et vendu à presque 52 €, c’est une promo intéressante de 7 € que vous allez pouvoir faire chez Amazon ou à la Fnac. A vous de choisir votre marchand préféré et de valider votre commande. Sachez que vous n’aurez pas de frais supplémentaire pour l’envoi de votre colis à votre domicile.