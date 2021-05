The Lost Symbol : le préquel de Da Vinci Code dévoile sa première bande-annonce

La suite directe du Da Vinci Code, The Lost Symbol, va connaître une adaptation en série et vient tout juste de dévoiler une première bande-annonce exclusive

Ça y’est, c’est enfin officiel : The Lost Symbol s’apprête à débarquer prochainement sur le service de streaming Peacock. Adaptation du roman éponyme de Dan Brown, ce nouveau programme abordera donc les événements antérieurs au célèbre Da Vinci Code. Pour l’heure, tout est encore à l’état de projet, le développement suivant son cours depuis plusieurs mois. Aucune date de sortie officielle n’est encore communiquée par la plateforme.

The Lost Symbol : le préquel du Da Vinci Code se dévoile enfin ! – Crédit : Peacock

On sait simplement que The Lost Symbol sera porté par une belle brochette d’acteurs, avec notamment Ashley Zukerman qui reprendra le rôle de Robert Langdon. Il sera accompagné de Valorie Curry et Eddie Izzard.

Des images palpitantes

Ce sera donc sous forme de série que The Lost Symbol se dévoilera au grand public. Et les premières images ont de quoi faire saliver les fans du monde entier. On peut en effet découvrir Langdon et Solomon, au beau milieu de catacombes peu accueillantes. Ces derniers ont déjà quelques ennemis sur le dos et tentent de déchiffrer plusieurs marques mystérieuses. Tout cela semble déjà en totale adéquation avec l’intrigue originale imaginée par Dan Brown !

Seul changement au tableau : le déroulé chronologique des événements ! En effet, l’auteur avait fait de The Lost Symbol une suite logique du Da Vinci et Anges & Démons. Les producteurs de la série ont décidé d’en faire un préquel. Ce choix scénaristique permet notamment d’aborder la jeunesse de Langdon pour mieux comprendre sa brillante carrière. Mais la trame globale semble en tout point fidèle aux péripéties imaginées par Brown.

Avec l’arrivée de ce programme majeur, Peacock et Universal espèrent bien s’imposer davantage sur le marché du streaming. Si on prend en compte le succès populaire des films et de la saga littéraire, le projet Lost Symbol risque fort de changer la donne à sa sortie ! Tout cela donne en tout cas l’eau à la bouche et faire grandir notre impatience !

Source : Screenrant

Da Vinci Code : Tom Hanks a flatulé après un coup de poing trop appuyé