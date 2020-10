The Mandalorian : à quoi ressemble Bébé Yoda sans sa tunique ?

Le livre « The Art of Star Wars : The Mandalorian » présentera des dessins et des concepts derrière la série à succès de Disney. Parmi ces esquisses, il sera notamment possible de visualiser une présentation de Bébé Yoda sans sa tunique.

The Art of Star Wars : The Mandalorian sortira en décembre. Ce livre présentera des images et des explications sur certains aspects de la première saison de la série. Entre autres, on y découvrira à quoi ressemble Bébé Yoda sans habits, un détail insolite qui devrait amuser les fans de l’univers Star Wars.

Bébé Yoda avec le Mandalorien. Crédits : Disney

Le personnage de Bébé Yoda est très apprécié par les spectateurs de la série tirée de l’univers de Star Wars. Issu de la même espèce que Maître Yoda, figure iconique de la saga et dont le visuel est mondialement connu depuis la première trilogie de George Lucas, le petit personnage a su séduire son public et attiser la curiosité. Beaucoup de choses restent encore à découvrir sur cette espèce mystérieuse. En effet, outre Maître Yoda et Bébé Yoda, il n’y a eu que quelques autres personnages de cette espèce représentés dans l’univers étendu de la saga, dont trois sont des maîtres Jedi. On sait notamment que les ressortissants de cette espèce, dont on ignore le nom, sont très petits, environ 66 centimètres, et ont une longévité hors du commun.

The Mandalorian : la saison 2 très attendue par les fans

Dans The Art of Star Wars : The Mandalorian, une illustration sera présentée montrant à quoi ressemble Bébé Yoda sans sa tunique. Des indices supplémentaires vont donc être dévoilés sur cette espèce. Cela ne déplaira pas aux fans de la série. En effet, beaucoup de mystères entourent le personnage. On espère que la saison 2 apportera d’autres éléments de réponse sur ses origines.

La série a encore de beaux jours devant elle puisqu’elle a d’ores et déjà renouvelée pour plusieurs saisons. La saison 2, quant à elle, est attendue pour fin octobre, et sera diffusée sur la plateforme de SVoD Disney+. Aucun retard n’est à l’ordre du jour pour le lancement de la saison, attendue avec impatience par le public.

