The Mandalorian : Boba Fett aura un rôle important dans la saison 3

Boba Fett, le plus célèbre mandalorien de la saga Star Wars, fera une apparition dans la saison 2 de The Mandalorian. Mais son retour dans la galaxie ne s’arrêtera pas là et son rôle prendra de l’importance dans la saison 3.

La semaine dernière, les fans de The Mandalorian apprenaient avec excitation que Boba Fett ferait partie des personnages de la saison 2 de la série. Le scoop révélé par The Hollywoord Reporter précisait cependant que le personnage aurait seulement un petit rôle dans les futurs épisodes. Cette information ne concernait que la saison 2 car nous apprenons cette semaine que Boba Fett sera également présent dans la saison 3, et qu’il jouera cette fois un rôle beaucoup plus important.

Évidemment, Disney garde les détails des scénarios de ces prochaines saisons très secrets. Il est donc difficile d’imaginer quel rôle exact Boba Fett pourra tenir dans The Mandalorian. Les fans se demandent en outre toujours comment le personnage est revenu à la vie. Boba est en effet mort dans Le Retour du Jedi, épisode qui se déroule avant les événements de The Mandalorian. Cela n’avait toutefois pas empêché les fans de la série de voir le clone de Jango dans la première saison. Dans les épisodes 1 et 5, des plans dans lesquels on voit un personnage portant une armure mandalorienne ressemblant à celle de Boba Fett avaient en effet semé le doute.

Quel rôle jouera Boba Fett dans The Mandalorian ?

Nous découvrirons donc dans la saison 2 si Boba Fett sera un allié ou un ennemi de Mando, et quel rôle il jouera pour Baby Yoda. En attendant, les fans et les médias continuent de partager la moindre petite information sur l’intrigue et les personnages des prochains épisodes. Selon les dernières théories, Boba Fett et Mando seraient rejoints par Ahsoka Tano, qui serait jouée par Rosario Dawson. On retrouverait également Dark Maul, toujours incarné par Ray Park. On sait également que le Sabre Noir, découvert dans les mains de Moff Gideon dans le dernier épisode de la saison 1, sera également très présent.

La saison 2 de The Mandalorian sera bien diffusée à partir d’octobre prochain sur Disney+. La saison 3 est quant à elle déjà en préparation, a confié le créateur de la série Jon Favreau. Elle devrait sortir à l’automne 2021 sur Disney+.

