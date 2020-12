The Mandalorian : Din Djarin pourrait piloter un vaisseau emblématique

Le Mando va-t-il piloter ce vaisseau emblématique ? – Crédit : Lucasfilm

Disney a récemment dévoilé sa feuille de route pour ses prochaines productions, dont les films et séries Star Wars. On pense notamment au long-métrage Rogue Squadron par la réalisatrice de Wonder Woman 1984. Mais l’entreprise à la tête de Lucasfilm prévoit également un spin-off sur Boba Fett, fort du succès de The Mandalorian. Un show diffusé sur Disney+, explorant les recoins peu connus de la mythologie Star Wars, comme les origines du peuple de Yoda avec le fameux Grogu. Et lors du dernier épisode de la saison 2, appelé Le Sauvetage, un vaisseau bien connu des fans a fait son apparition…

Un vaisseau jamais vu en prises de vues réelles

Le fameux vaisseau Gauntlet – Crédit : Lucasfilm

Le final de la seconde saison de The Mandalorian a retourné les fans. On y a découvert le duel entre le Mando et Moff Gideon, très attendu, mais surtout la venue de Luke Skywalker avec un deep fake de Mark Hamill. Des moments tellement marquants qu’un petit détail important a pu être raté par certains…

Au début de l’épisode, Boba Fett, le Mando et Cara Dune attaquent une navette et enlèvent le Docteur Pershing, qui voulait utiliser Baby Yoda pour ses expériences. Les personnages arrivent alors sur une planète où peut être aperçu le Gauntlet, un vaisseau connu de certains fans. Il s’agit d’un chasseur fabriqué par les Mandoloriens pendant la Guerre des Clones. Un modèle utilisé, notamment, par un certain Dark Maul… Pre Vizsla, célèbre Mandalorien, l’a également eu entre les mains.

Jusqu’à maintenant, le Gauntlet n’avait jamais été aperçu en prises de vues réelles. Cela veut donc dire que les spectateurs pourront bientôt découvrir le vaisseau en action : qui sait, dans la troisième saison déjà officielle de The Mandalorian ? Piloté par Dark Maul, peut-être ? Sans oublier que le Razor Crest du Mando étant désormais détruit, le chasseur de primes pourrait opter pour un Gauntlet.

Pour rappel, le final de la saison 2 aura également été l’occasion de découvrir l’existence de la série The Book of Boba Fett. Disney s’était bien gardé de la révéler lors de sa récente conférence, souhaitant garder l’effet de surprise. Une stratégie déjà payante pour The Mandalorian, qui a conservé jusqu’à la dernière minute l’existence de Baby Yoda, ou encore la présence de Luke Skywalker…

