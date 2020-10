The Mandalorian : Disney dévoile une nouvelle bande-annonce pleine d’action de la saison 2

À deux semaines à peine de la sortie du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, Disney tease encore un peu plus les fans avec une nouvelle bande-annonce épique.

« Le prochain chapitre commence » annonce la page Twitter de The Mandalorian. Dans un trailer bourré d’action, Disney+ offre un nouvel et sans doute dernier aperçu des prochaines aventures de Mando et Bébé Yoda.

The Mandalorian bientôt de retour sur Disney+ – Crédit : Disney+

On découvre d’abord le Razor Crest pris dans une course poursuite qui semble se solder par un atterrissage chaotique. Cet extrait pourrait expliquer l’état du vaisseau dans la première bande-annonce, dans laquelle on remarquait que la porte arrière était ouverte et que ses lumières clignotaient. Dans le trailer, on voit d’ailleurs Mando en train de réparer le Razor Crest dans le décor de la même planète.

Mando à la recherche du peuple de Bébé Yoda

Puis on comprend que Din Djarin est toujours déterminé à réunir l’Enfant « avec les siens ». Pour cela, le chasseur de primes semble aller chercher de l’aide auprès de son propre peuple. « Si je peux trouver d’autres Mandaloriens. Ils peuvent me guider. », déclare Mando dans le trailer. Mais Greef Karga et Cara Dune pourraient eux aussi bien jouer un rôle clé dans la quête de Din Djarin. Les deux personnages sont effets très présents dans la bande-annonce.

The next chapter begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. https://t.co/aMW0yJoENL — The Mandalorian (@themandalorian) October 20, 2020

Au milieu des autres scènes de courses poursuites, on retrouve Mando et Bébé Yoda à ce fameux combat de boxe d’aliens. L’Abyssin assis à côté de Din Djarin indique à ce dernier que cet endroit n’est pas fait pour un enfant. Mais le chasseur de primes qui ne laisse désormais plus Bébé Yoda sans surveillance lui répond : « Où que j’aille, il va. ».

Cette bande-annonce ne dévoile toujours pas de nouveaux personnages importants et très attendus par les fans. Il semblerait que Disney+ ait décidé de préserver le mystère sur les potentiels caméos d’Ahsoka Tano et de Boba Fett jusqu’à la diffusion des épisodes. Le suspense prendra fin le 30 octobre prochain.

Source : Twitter/The Mandalorian