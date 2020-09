The Mandalorian : Disney révèle le synopsis et les réalisateurs de la saison 2

Din Djarin et Baby Yoda seront bientôt de retour sur Disney+. Dans moins de deux mois sortira la saison 2 de The Mandalorian. Après avoir dévoilé mardi une première bande-annonce haletante, Disney livre maintenant un synopsis officiel.

L’Enfant et Din Djarin dans The Mandalorian saison 2 – Crédit : Disney+

Mais les fans de la série Star Wars resteront certainement sur leur faim, car le studio n’a pas été très généreux. Ce synopsis reste en effet très vague, ne dévoilant aucune vraie information sur ce qui attend réellement Mando et Baby Yoda. Il faudra donc se contenter de cette courte description :

Le mandalorien et l’enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’empire galactique.

À défaut d’en dire plus sur l’intrigue, Disney a révélé la liste des réalisateurs qui ont dirigé cette nouvelle saison. Davie Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa, qui ont déjà réalisé des épisodes de la saison 1, seront de retour derrière la caméra. Parmi les nouveaux, on compte John Favreau, créateur et showrunner de la série, l’acteur Carl Weathers, Peyton Reed (Ant-Man) et le célèbre Robert Rodriguez (Une Nuit en enfer).

Les alliés et ennemis de Mando et Baby Yoda

Grâce la bande-annonce, les fans ont toutefois pu en apprendre un peu plus sur la saison 2 de The Mandalorian. Ils connaissent en outre déjà quelques-uns des ennemis et alliés qui croiseront le chemin de Mando et Baby Yoda. Le grand méchant Moff Gideon, qui est apparu avec le Sabre Noir à la fin de la saison 1, sera de retour. Il affrontera d’ailleurs le mandalorien dans une « bataille emblématique », a révélé l’acteur Giancarlo Esposito.

La saison 2 de The Mandalorian abordera également pour la première fois l’Ordre des Jedi. Selon des sources fiables, la Jedi Ahsoka Tano, rencontrée dans The Clone Wars, sera d’ailleurs présente dans ces nouveaux épisodes. De nouveaux personnages, incarnés notamment par Timothy Olyphant et la catcheuse Sasha Banks, feront également leur apparition. Enfin le célèbre Boba Fett rejoindrait lui aussi les aventures de The Mandalorian.

Après la déception causée par L’Ascenscion de Skywalker, les fans de Star Wars ont hâte de retrouver la série Disney+, dont la saison 1 a mis la barre assez haute. Les prochains épisodes seront-ils à la hauteur des attentes ? Réponse le 30 octobre prochain.

Source : HEROIC HOLLYWOOD