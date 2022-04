The Mandalorian : finalement, la saison 3 arriverait plus vite que prévu

Il était convenu que la saison 3 de The Mandalorian ne sortirait pas avant fin 2022. Mais l’interprète de Moff Gideon vient de faire une révélation croustillante…

The Mandalorian – Crédit : Disney+

Disney+ va continuer de diffuser à foison des séries dérivées de l’univers Star Wars. Les fans attendent tout particulièrement l’arrivée de la saison 3 de The Mandalorian. Mando et Grogu ont d’ailleurs fait une apparition remarquée dans Le Livre de Boba Fett. De quoi mettre en place les enjeux scénaristiques de l’acte 3. Outre la conquête de Mandalore, on est curieux de savoir ce qu’il adviendra de Grogu après que ce dernier a quitté Luke pour rejoindre son père adoptif.

Le mois dernier, Carl Weathers (Greef Karga) a confirmé que le tournage était désormais bouclé. En se basant sur la fenêtre de sortie des deux saisons précédentes, on pensait que la troisième partie ferait irruption en fin d’année 2022, le temps d’achever la post-production. Mais Giancarlo Esposito vient de teaser une arrivée bien plus prématurée. « Vous l’aurez bientôt », a promis l’acteur qui prête ses traits à l’antagoniste Mof Gideon, vaincu par Mando lors du dénouement de la saison 2.

À lire > The Mandalorian : la saison 3 pourrait inclure des flashs-back sur le passé de Mando

The Mandalorian : quand sortira la saison 3 ?

Et le comédien d’estimer que l’acte 3 sera projeté l’été prochain. « Aucune date n’est encore fixée, mais c’est pour bientôt », a-t-il assuré sur le plateau de The Rich Eisen Show. Si cette information s’avère exacte, The Mandalorian prendrait la suite de la série Obi-Wan Kenobi dont les premiers épisodes seront diffusés le 27 mai sur Disney+.

Mais il est possible que l’acteur se soit mal-exprimé. Ou qu’il ait fait exprès de mentir pour brouiller les pistes. Une stratégie qui serait toutefois étrange, provoquant un ascenseur émotionnel désagréable chez les fans de la première heure. À l’occasion du Star Wars Celebration, qui débutera le 26 mai prochain, Lucasfilm a promis de grosses annonces sur « les nombreuses aventures de Star Wars à venir ». On pourrait ainsi connaître enfin la date de sortie officielle de la saison 3 de The Mandalorian qui embarquerait d’ailleurs une bataille épique.

Source : The Direct