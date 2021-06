The Mandalorian : la saison 3 de la série Disney+ ne sera pas tournée avant 2022

Star Wars : The Mandalorian devra attendre la fin des tournages de Obi-Wan Kenobi et du Livre de Boba Fett.

La saison 3 de The Mandalorian est attendue comme le messie par les fans de Star Wars. Après une saison 2 au final explosif, la série a clairement pris un tournant. Elle va d’ailleurs devoir répondre à beaucoup de questions au cours de sa troisième saison. Initialement, la nouvelle saison devait arriver pour Noël 2021. Mais avec de nombreuses productions en cours de tournage, Disney semble avoir retardé le tournage de la saison 3 à 2022.

Attention, cet article contient des spoilers sur la série The Mandalorian diffusée par Disney+.

The Mandalorian et Grogu. Crédit : Disney+/Lucasfilm

Malheureusement, le tournage de la saison 3 de The Mandalorian ne devrait pas commencer avant 2022. Après le final à couper le souffle de la saison 2, où Luke Skywalker vient sauver Din Djarin et ses compagnons des dark troopers, la suite de la série est très attendue. Mais si l’on en croit les dernières informations, il va falloir patienter.

The Mandalorian : la saison 3 va nous faire attendre, d’autres séries Star Wars à venir pour patienter

D’après un rapport de Collider, le tournage de la série ne devrait pas débuter avant fin 2021 au mieux. Mais la tendance semble plutôt pointer vers 2022. La raison principale, si l’on en croit ce rapport, serait que l’équipe son de The Mandalorian serait actuellement en train de travailler sur la série Obi-Wan Kenobi. Si c’est le cas, un tournage début 2022 semble plus réaliste, et une sortie sur Disney+ encore plus éloignée.

D’autres raisons sont également évoquées. En effet, l’acteur principal de The Mandalorian, Pedro Pascal, est actuellement occupé par le tournage de la série The Last of Us de HBO. En parallèle, Dave Filoni et Jon Favreau travaillent actuellement sur Le Livre de Boba Fett, qui semble requérir toute leur attention pour l’instant. Enfin, le retrait de l’actrice de Cara Dune pourrait également avoir nécessité la réécriture de certains pans de scénario.

La saison 2 de The Mandalorian s’est conclue sur beaucoup de choses intéressantes. Luke Skywalker a emmené Grogu avec lui. Ainsi, Din Djarin et Grogu devraient être séparés dans cette saison 3. Un Din Djarin qui devrait d’ailleurs à nouveau tomber son casque et nous montrer les traits de son interprète Pedro Pascal. Il devrait se retrouver en opposition avec Bo-Katan, qui convoite le sabre noir dont Din Djarin est le propriétaire légitime après avoir vaincu Moff Gideon, son précédent porteur. Bref, beaucoup de choses à développer qui devraient donner lieu à une saison 3 explosive sur Disney+.

