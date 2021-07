The Mandalorian : la saison 3 débute son tournage

La troisième saison de The Mandalorian aurait débuté sa production et son tournage à Manhattan Beach.

Le retour de The Mandalorian se concrétise. Si on en croit l’agenda chargé du comédien Pedro Pascal, ce dernier aurait débuté les premières prises de vues à Manhattan Beach, dans le complexe The Volume conçu par Industrial Light and Magic. L’acteur doit également conjuguer avec le tournage de The Last of Us. Malgré la récente polémique, Pascal semble avoir repris du poil de la bête. Il y a plusieurs mois, l’interprète de Din Djarin avait été mis à mal par son tweet polémique, comparant les Etats-Unis avec un camp de concentration durant l’Holocauste.

The Mandalorian : la saison 3 se concrétise enfin !

Mais tout semble désormais oublié, et l’équipe de The Mandalorian serait en pleine préparation de la nouvelle saison tant attendue.

The Mandalorian : démarrage des prises de vues pour la saison 3

La nouvelle est confirmée par l‘American Cinematographer. Grâce aux technologies de pointe offertes par le complexe The Volume, cette nouvelle mouture s’annonce plus que prometteuse. Alors que l’on croyait le tournage une nouvelle fois reporté, Disney semble avoir accéléré le processus. Les prochains épisodes devraient ainsi se concentrer sur l’arc narratif dédié au personnage de Din Djarin. Brendan Wayne, la doublure de Pascal, s’est laissé aller à quelques confidences sur le sujet. « Nous avons déjà présenté le monde dans lequel Mando existe. Alors désormais, il y aura probablement beaucoup moins de scènes d’introduction. La dynamique de l’intrigue sera égale à celle de la première saison pour approfondir le personnage » confie ainsi ce dernier.

Pour mieux faire patienter les fans, Disney + vient de confirmer la diffusion d’un épisode making-of le mois prochain. Viendra ensuite la nouvelle série Star Wars, The Book of Boba Feet, dont la sortie est annoncée en décembre 2021. Ce projet jouit également des prouesses technologiques et cinématographiques offertes par The Volume. Mais le programme le plus attendu par les amoureux du genre reste sans doute la série consacrée à Obi-Wan Kenobi. Aucune date officielle n’est encore avancée, mais le projet devrait sortir à l’horizon 2022.

The Volume offre de belles possibilités aux équipes créatives. Le concept est en réalité un écran géant utilisé sur les scènes sonores intérieures qui permet aux cinéastes de basculer dans des scènes entièrement nouvelles par ordinateur. Le résultat promet ainsi d’être aussi novateur qu’incroyable. Encore un peu de patience, la saison 3 n’en est qu’aux prémices de son tournage. Mais de belles exclusivités devraient arriver dans les prochains jours !

