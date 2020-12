The Mandalorian : le script du Chapitre 14 ne faisait que quelques pages

Dans une interview pour le site Collider, Robert Rodriguez a évoqué le tournage du dernier épisode de The Mandalorian. Il a notamment confié que le showrunner Jon Favreau ne lui avait pas donné beaucoup de matière à raconter.

Boba Fett de retour dans son armure – Crédit : Lucasfim/Disney

« Le scénario était beaucoup plus court que l’épisode. Le script faisait environ 19 pages, ce qui suggère 19 minutes. ». Généralement une page de script correspond à une minute de contenu à l’écran. Techniquement, le Chapitre 14 de The Mandalorian aurait donc dû durer seulement 19 minutes. Rodriguez explique qu’il a dû faire preuve de créativité et faire durer l’action.

Le metteur en scène de Desperado est plus connu pour ses réalisations et montages intenses et rythmés. « Si j’ai un script de 100 pages, c’est un film de 90 minutes », explique-t-il. Lorsqu’il a reçu les 19 pages de script du Chapitre, Rodriguez a donc été un peu effrayé et a pensé que Jon Favreau avait peut-être fait une erreur. « Parce que je coupe très vite et ça va probablement durer 16 minutes. », a-t-il prévenu le showrunner de The Mandalorian. Finalement, le réalisateur a réussi à faire presque doubler le nombre de minutes, en offrant au passage à Boba Fett un vrai retour fracassant, alors que tous se demandaient quand il reviendrait enfin dans la saison.

Un grand duel Moff Gideon – Din Djarin pour conclure la saison

Malheureusement, toute cette action a conduit au kidnapping de Bébé Yoda. Moff Gideon est le docteur Pershing s’apprêtent donc à reprendre leurs prélèvements sur Grogu. The Mandalorian a en effet ramené la théorie très impopulaire selon laquelle les midi-chloriens contenus dans les cellules sont responsables de la sensibilité d’un être à la Force.

Mais Din Djarin ne compte bien sûr pas abandonner son petit alien adoptif et a toute une équipe à ses côtés pour l’aider à récupérer Grogu. L’affrontement entre le chasseur de primes et le grand vilain au Sabre Noir s’annonce épique. Ce moment avait d’ailleurs été teasé par Giancarlo Esposito il y a quelques mois. L’acteur évoquait alors une « bataille emblématique ».

Source : ComicBook.com