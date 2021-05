The Mandalorian : virée de Lucasfilm, Gina Carano apparaît dans la liste des acteurs pour les Emmy Awards

Malgré la polémique autour de l’actrice Gina Carano et après l’avoir virée de la série The Mandalorian, Lucasfilm a tout de même inclus l’actrice dans la liste des meilleures actrices pour les Emmy Awards.

Une nouvelle affiche de Disney, propriétaire de la société de production Star Wars a été dévoilée. Elle met en avant les membres du casting, dont Pedro Pascal et Giancarlo Esposito, en vue de la remise de prix. Carano est listée dans la catégorie « meilleur second rôle féminin ».

Gina Carano – Crédit : Lucasfilm

Lucasfilm promeut Gina Carano pour le titre de « Meilleure actrice dans un second rôle » dans sa campagne de récompenses pour la saison 2 de The Mandalorian, malgré son licenciement plus tôt cette année. L’actrice Gina Carano avait été virée de Star Wars à cause de la polémique autour de ses propos sur les réseaux sociaux.

Bien qu’il y ait des tensions entre l’actrice et la production, il semble qu’elle n’ait pas été totalement écartée du monde de Star Wars, puisque Carano a été incluse aux côtés de ses collèges dans la campagne des Emmy Awards pour la série The Mandalorian. Grâce à cette liste, l’actrice est donc éligible pour les nominations lors de la prestigieuse cérémonie des récompenses de la télévision américaine.

Les fans veulent le retour de l’interprète de Cara Dune dans The Mandalorian

Une pétition avait été lancée pour réintégrer Gina Carano après ses propos négationnistes, et celle-ci compatibilise aujourd’hui près de 86 000 signatures. Malgré des soutiens même au sein du casting de la série diffusée sur Disney+, il semble que le destin de l’actrice soit scellé. Pour l’heure, Disney ne compte pas remplacer la comédienne dans le programme, on ne devrait donc pas la retrouver dans les prochaines saisons de la série.

En attendant la diffusion de la saison 3 à la fin de l’année, vous pouvez aller découvrir une vidéo qui dévoile comment les effets spéciaux ont été améliorés pour la saison 2. La production de la série utilise une toute nouvelle technique cinématographique appelée StageCraft, qui est bien partie pour révolutionner toute l’industrie du cinéma.

Source : TheDirect