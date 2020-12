The Mandalorian : Pedro Pascal en a-t-il marre de porter un casque ? L’acteur répond aux rumeurs

Des fans de The Mandalorian ont propagé une rumeur selon laquelle Pedro Pascal en aurait marre de porter tout le temps un casque et préfèrerait montrer son visage plus souvent à l’écran. Interrogé sur la question dans une récente interview pour l’émission britannique The One Show, l’acteur a enfin réagi à ces affirmations.

Pedro Pascal, fatigué de porter un casque ? – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Pascal nie catégoriquement avoir tenu ces propos. La star de The Mandalorian assure qu’il n’a jamais exprimé le souhait de vouloir enlever le casque plus souvent. « Ce n’est pas vrai », déclare-t-il. L’acteur approuve totalement les choix des scénaristes, et affirme que toute l’équipe est sur la même page.

« C’est une façon vraiment géniale de raconter l’histoire. », déclare-t-il. Pour Pascal, porter le casque ou non n’a pas d’importance. « Ce que je veux est qu’ils fassent la meilleure série possible, peu importe comment ils le font. », explique-t-il.

L’acteur n’a montré son visage qu’à deux reprises dans toute la série. La dernière fois a été plus longue que la première. Din Djarin est en effet resté à visage découvert pendant toute la scène dans laquelle il prend un verre avec Valin Hess et Mayfeld. Mais la situation était un cas de force majeure. Mando est prêt à tout pour retrouver l’Enfant, auquel il est désormais très attaché. Le dernier épisode de la saison 2 s’annonce épique. Le chasseur de primes devrait en effet affronter Moff Gideon. Un duel « emblématique », promet l’acteur Giancarlo Esposito.

Pedro Pascal au casting des autres séries Star Wars ?

Avec ou sans casque, Pedro Pascal n’a certainement pas à s’inquiéter pour son avenir dans l’univers Star Wars. La saison 3 de The Mandalorian a déjà une date de sortie, et une saison 4 a déjà été évoquée. L’acteur pourrait également faire des caméos dans une l’une ou plusieurs des nouvelles séries Star Wars concoctées par Lucasfilm et Disney+. C’est en tout cas ce qu’il espère, a-t-il récemment confié. La PDG de Lucasfilm a pour l’instant confirmé un événement crossover entre le spin-off sur Ahsoka Tano et celui sur Cara Dune. Une occasion sans doute parfaite de croiser également Din Djarin.

Source : ComicBook