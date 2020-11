The Mandalorian, saison 2 : les personnages que l’on s’attend à voir revenir

The Mandalorian, saison 2 revient le 30 octobre sur Disney+. La série, qui se déroule dans l’univers de Star Wars, raconte les aventures du Mando, chasseur de primes accompagné de celui que le monde entier surnomme Baby Yoda. Malgré plusieurs images dévoilées par Disney, l’intrigue de la saison 2 reste encore bien mystérieuse. C’est là que se trouve la force de la série : jouer avec les attentes des fans de Star Wars dans un univers à l’esthétique de western crépusculaire. Le retour de la série est l’occasion pour nous de revenir sur les personnages que l’on s’attend à voir revenir… et quelques nouveaux venus.

Le Mando et Baby Yoda, toujours inséparables

Ce n’est pas une surprise. Celui qui aura participé au succès de The Mandalorian, appelé affectueusement Baby Yoda par les spectateurs, sera bien de retour. Ce personnage enfantin, appartenant à la même espèce que Yoda, le célèbre maître Jedi, a été retrouvé par le Mando (Pedro Pascal) sur la planète Arvala-7. Difficile de connaître les origines exactes de Baby Yoda, mais le petit bambin se comporte comme un enfant, possède de grands pouvoirs grâce à la Force et est âgé de… 50 ans. L’espèce à laquelle appartient Yoda pouvant vivre plusieurs centaines d’années. D’abord missionné par l’Empire pour récupérer l’enfant, le Mando a finalement décidé de le protéger. Baby Yoda cache donc un secret, dont les contours pourraient être révélés dans la saison 2 de The Mandalorian.

Le second trailer de la saison 2 donne cependant quelques indices. Le Mando sera toujours épaulé par Greef Karga (Carl Weathers) et Cara Dune (Gina Carano), mais également par les membres de son peuple, les Mandaloriens. Dans cette même bande-annonce, le chasseur de primes explique, à propos de Baby Yoda : « Où que j’aille, il va. » Preuve que l’homme tient bien à défendre l’enfant contre l’Empire.

Le Mando, de son vrai nom Din Djarin, pourrait voir son passédensifié. On sait déjà que le chasseur de primes fût sauvé par les Mandaloriens lors d’une attaque des robots de l’Alliance séparatiste, dans un combat contre l’Ancienne République. Les parents du héros furent tués pendant cette bataille. La saison 2 de The Mandalorian sera l’occasion d’en savoir plus sur la formation de Din Djarin, ses motivations. Peut-être est-ce la mort de ses propres parents qui poussent le héros à sauver Baby Yoda, plutôt que de le livrer à l’Empire.

Le cultissime Boba Fett à la distribution de cette seconde saison ?

C’est une grosse nouvelle rapportée par le très sérieux Hollywood Reporter. Boba Fett serait présent dans cette seconde saison. Le personnage serait incarné par Temuera Morrison, qui jouait déjà Jango Fett, père du personnage, dans la prélogie. L’interprète originel de Boba Fett, Jeremy Bulloch, 73 ans, ne renfile donc pas le costume du chasseur de primes chargé de capturer Han Solo (Harisson Ford) dans L’Empire contre-attaque.

Notons tout de même qu’il ne s’agirait que d’un « petit rôle », d’après le Hollywood Reporter. Une apparition qui même réduite devrait faire le bonheur des amoureux de la franchise imaginée par George Lucas. Sa présence reste tout de même à prendre avec des pincettes, jusqu’à la diffusion de cette seconde saison.

Moff Gideon de retour, avec son Darksaber ?

Moff Gideon possède un ancien artefact ayant appartenu aux Mandaloriens : le Darksaber (ou sabre noir). Le personnage, incarné par Giancarlo Esposito, est à la recherche du Baby Yoda qui lui a filé entre les doigts. L’ancien agent de l’Empire ne compte pas en rester là, alors que le Mando a tenté de le tuer en faisant exploser son vaisseau.

Dans la première saison, les fans de The Mandalorian découvrent que l’homme a survécu et brandit cette arme si particulière, ayant appartenu au premier Mandalorien membre de l’Ordre Jedi : Tor Vizsla.

Sachant que cette arme a été façonnée grâce à un matériau capable de combattre un sabre laser, les Jedi et Sith pourraient être présents dans cette seconde saison, avec de beaux combats qui s’annoncent. Giancarlo Esposito a d’ailleurs confirmé, en interview, que la saison 2 explorera plus longuement les origines de ce Darksaber.

Ahsoka Teno, une Jedi bien connue des fans, et d’autres nouveaux venus

C’est une information partiellement confirmée par son actrice dans une interview accordée à Variety : la présence de Ahsoka Tano, une Jedi bien connue des fans. Un personnage qui serait donc incarné par Rosario Dawson dans The Mandalorian.

Ahsoka Tano est déjà apparue dans l’univers Star Wars, mais jamais en prises de vues réelles. Il s’agit d’une héroïne venue de la planète Shili, disciple d’Anakin Skywalker avant qu’il ne devienne Dark Vador. Ahsoka Tanu est très appréciée par la communauté, et est apparue dans Star Wars : The Clone Wars, Star Wars : Rebels et dans L’Ascension de Skywalker lorsque Rey entend sa voix.

L’actrice Sasha Banks apparaît dans la bande-annonce de cette seconde saison, portant une cape noire. Selon certaines théories partagées par des fans, il s’agirait de Sabine Wren, une mandalorienne liée à Ahsoka Tano et au Darksaber.

Timothy Olyphant a également été confirmé à la distribution de cette seconde saison. L’acteur incarnera Cobb Vanth, personnage venu des romans Star Wars : Aftermath, ayant déjà eu l’occasion d’enfiler l’armure d’un certain… Boba Fett. Katee Sackhoff incarnera quant à elle Bo-Katan Kryze, une mandalorienne ayant porté le Darksaber, offrande de Sabine Wren.

Cet article est une publication sponsorisée par Disney+.