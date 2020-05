The Mandalorian saison 2 : sa diffusion sur Disney+ reste fixée à octobre 2020, confirme Bob Chapek

Avec l’annonce des multiples reports de sorties chez Disney, les fans de The Mandalorian se demandaient si la plateforme Disney+ diffuserait bien la saison 2 en octobre, tel qu’initialement prévu. La réponse est finalement oui. En tout cas si l’on se fie aux paroles du PDG de Disney Bob Chapek.

Crédit : Disney+

Ce dernier an effet déclaré à CNBC qu’il n’y aurait pas de retard pour la saison 2 de The Mandalorian. Au moment où une grande partie de la planète a été placée en quarantaine, Jon Favreau et ses équipes avaient déjà fini de tourner les épisodes. Il reste cependant tout la post-production, y compris les effets spéciaux, à terminer. Depuis le début du confinement, les équipes de The Mandalorian travaillent depuis chez eux pour livrer la saison 2 à temps. « Nous allons tout finir, les gens vont avoir leur Baby Yoda, je le promets. », avait déclaré le superviseur de l’animation Hal Hickel il y a quelques semaines.

The Mandalorian : la saison 3 de la série Star Wars est en cours chez Disney+

The Mandalorian, la seule série non reportée

La série The Mandalorian ne connaitra donc pas le même sort que les nouveaux shows Marvel, tous repoussés à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus. Chez le service concurrent Netflix, c’est le tournage de la très attendue saison 4 de Stranger Things qui a été interrompu. D’autres séries populaires, telles que The Walking Dead, subissent elles aussi des retards de diffusion.

Les abonnés Disney+ devraient donc retrouver Mando et Baby Yoda dès octobre prochain. Cette saison 2 devrait introduire de nouveaux personnages. Parmi eux, Ahsoka Tano, qui serait incarnée par Rosario Dawson. De nombreux indices laissent penser que Dark Maul pourrait également faire une apparition. On apprenait enfin la semaine dernière que le plus célèbre des Mandaloriens Boba Fett serait de retour dans The Mandalorian. Il sera incarné par Temuera Morrison, qui jouait Jango Fett dans Star Wars : Episode II.

The Mandalorian : la saison 2 regorgera de combats au Sabre Noir, le sabre laser mandalorien

Source : SCREEN RANT