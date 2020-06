The Mandalorian : son réalisateur connaît le vrai nom de Bébé Yoda

La star incontestée de The Mandalorian est bien Bébé Yoda. Et pourtant, personne ne sait qui il est vraiment. Un réalisateur de la saison 2 connaît cependant déjà son vrai nom.

Bébé Yoda est devenu en quelques mois un des personnages favoris des fans de Star Wars. Avec sa bouille attendrissante, le personnage a presque volé la vedette au héros de la série Mando. Mais le mystérieux petit alien ne s’appelle pas Bébé Yoda, ni l’Enfant. Le personnage a un vrai nom, et peu de gens le connaissent.

Cela pourrait néanmoins bientôt changer. En effet, l’un des réalisateurs de la saison 2 de The Mandalorian a confié qu’il connaissait le véritable nom de Bébé Yoda. Répondant à une interview du site Collider, le cascadeur et metteur en scène Sam Hargrave, qui a récemment signé le film Netflix Extraction, a révélé qu’il connaissait l’identité de l’alien. « Oui, je connais le nom de l’Enfant. Je porte ce secret. C’est un fardeau très lourd », a-t-il déclaré.

L’identité de Bébé Yoda révélée dans la saison 2 ?

Depuis la diffusion du premier épisode de The Mandalorian, l’adorable créature a été baptisée Bébé Yoda par les fans de la série. On sait pourtant que le personnage n’a pas de lien de parenté avec Maître Yoda. Dans la série et dans le marketing Disney, l’alien est d’ailleurs toujours appelé l’Enfant. Le héros de The Mandalorian Din Djarin, qui a pris le petit sous son aile, ignore lui aussi son vrai nom.

La saison 2 nous révélera-t-elle donc enfin la véritable identité de Bébé Yoda ? Bien que les fans aient hâte d’en savoir plus sur le personnage, il y a fort à parier qu’ils continueront de l’appeler par son surnom. Peu importe son vrai nom, Bébé Yoda n’a pas fini d’attendrir les fans de Star Wars. The Mandalorian reviendra pour une deuxième saison dès octobre prochain sur Disney+. La suite des aventures de Mando et l’Enfant promet de nombreuses surprises, avec entre autres le retour de Boba Fett et l’arrivée d’Ahsoka Tano incarnée par Rosario Dawson. Une saison 3 est également déjà en développement chez Disney.

