The Mandalorian : tout ce que révèle la bande-annonce sur la saison 2

Après une longue attente, les fans de The Mandalorian ont enfin eu droit à une bande-annonce de la saison 2 de la série Star Wars. À moins de deux mois de la sortie du premier épisode sur Disney+, le trailer nous en apprend un peu plus sur ce qui attend Mando et et Baby Yoda dans cette nouvelle saison.

Le Razor Crest volant au-dessus d’une planète ressemblant à Tatooine – Crédit : Disney+

Le trailer débute avec un plan du Razor Crest, le vaisseau du mandalorien Din Djarin. En prêtant bien attention, on comprend que l’engin a dû subir de gros dommages. Les lumières à l’intérieur du vaisseau clignotent, et la porte arrière est complètement ouverte. Puis une voix féminine se fait entendre en arrière-plan. Il s’agit de celle de l’Armurière mandolarienne. Celle-ci n’est apparue que brièvement dans la saison 1, mais Mando recroisera visiblement son chemin dans les prochains épisodes.

Puis on voit aperçoit à nouveau le Razor Crest, volant cette fois au-dessus d’une planète dont le paysage sablonneux ressemble beaucoup à celui de Tatooine. Din Djarin et Baby Yoda y avaient déjà fait une longue escale dans la saison 1. C’est en effet là que Mando fait réparer le Razor Crest et accepte une nouvelle mission qui se retournera finalement contre lui. Pour une raison que l’on ignore encore, il semblerait donc que le mandalorien et l’Enfant feront de nouveau un tour sur la planète où ont grandit Anakin et Luke Skywalker.

Les Jedis au coeur de la saison 2

La voix off de l’Armurière poursuit ensuite en évoquant des « batailles entre Mandalore le Grand et un ordre de sorciers du nom de Jedi ». Le sujet des Jedi semble donc au coeur de cette nouvelle saison. On ne sait pas encore quelle importance auront les Chevaliers, mais il se pourrait que l’on y rencontre une de leurs représentantes. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement par la production, le personnage d’Ahsoka Tano devait en effet être au casting de cette nouvelle saison.

Une mystérieuse femme apparait ensuite brièvement dans la bande-annonce. Certains auront reconnu le visage de la catcheuse américaine Sasha Banks. Sa présence est révélée en même temps que l’Armurière évoque les Jedis, il ne serait donc pas surprenant que son personnage, dont on ignore pour l’instant l’identité, ait des liens étroits avec les justiciers de la galaxie.

Sasha Banks dans la bande-annonce de la saison 2 de The Mandalorian – Crédit : Disney+

La seconde partie de la bande-annonce révèle enfin des scènes pleines d’action. Celles-ci se dérouleront non seulement dans l’espace, mais aussi sur l’eau, puisqu’on aperçoit Mando et Baby Yoda sur un bateau, et bien sûr dans les airs. On découvre d’ailleurs que le chasseur TIE de Moff Gideon ne sera pas seul dans la saison 2. Dans un rapide plan, on peut voir en effet plusieurs TIE décoller.

Des anciens et de nouveaux personnages au casting

De nouveaux personnages sont également présents dans la bande-annonce. Mando croisera notamment le chemin d’un Abyssin, humanoïde cyclope que l’on a déjà rencontré dans Star Wars Épisode IV. D’autres personnages seront aussi de retour. Cara Dune et Greef Karga sont en effet au casting de cette deuxième saison. Dans la bande-annonce, on découvre qu’ils sont encore sur Nevarro, planète sur laquelle ils ont affronté le grand vilain Moff Gideon aux côtés de Mando. Boba Fett, qui fera son grand retour dans la galaxie dans la saison 2 de The Mandalorian est cependant absent du trailer.

Mails il ne reste plus que quelques semaines à patienter pour retrouver tous ces personnages. Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian ayant été bouclé avant la pandémie, la série sera de retour comme prévu le 30 octobre prochain sur Disney+.

