The Mandalorian : une vidéo du tournage de la saison 3 se retrouve en ligne

Katee Sackhoff en tant que Bo-Katan dans The Mandalorian © Disney

Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian est en cours, alors qu’Obi-Wan Kenobi vient d’être diffusée sur Disney+. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo du tournage de cette saison met en lumière une scène de combat visiblement difficile, impliquant Bo-Katan Kryze, toujours jouée par Katee Sackhoff.

Une vidéo des coulisses du tournage se retrouve sur la toile

Ces images (non officielles) des coulisses ont été capturées par Bespin Bulletin. On y voit Bo-Katan échangeant des coups avec un autre guerrier mandalorien différent de Mando, les deux combattants choisissant de ne pas porter leur casque. Il y a quelque temps, nous avions appris que Disney avait recruté 75 acteurs pour jouer une scène de bataille entre mandaloriens.

L’identité de l’adversaire de Bo-Katan n’est actuellement pas bien claire, bien que Bespin Bulletin dit qu’il pourrait s’agir de son allié de longue date, Ax Woves. Il est également impossible de déterminer où le combat est censé se dérouler, car les acteurs exécutent leur chorégraphie devant un gigantesque écran bleu. Le reste du décor est obscurci par une pente (et accessoirement une voiturette de golf en premier plan).

À lire : The Mandalorian : une saison 3 « sombre » et bien meilleure que les autres selon Pedro Pascal

Sackhoff reprendra donc son rôle de Bo-Katan dans la saison 3. On l’avait déjà aperçue dans des images précédemment dévoilées par Disney, avec l’actrice, assise sur un trône. L’ancienne dirigeante de Mandalore interagit avec Grogu pendant cette scène, lui demandant s’il croyait que son père de substitution était le seul Mandalorien de la galaxie.

Le créateur de la série, Jon Favreau, avait en outre laissé sous-entendre que des points de l’intrigue se rapprocheront de Star Wars: The Clone Wars, avec Mandalore en point central de l’histoire.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de The Mandalorian sont actuellement diffusées sur Disney+. La saison 3 de The Mandalorian arrive quant à elle en février 2023 et voici toutes les informations à son sujet.