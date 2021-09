Matrix 4 : premier trailer pour le retour du monument de la SF

The Matrix Ressurections dévoile un premier trailer avec beaucoup d’action et une esthétique maîtrisée.

Matrix est de retour dans un nouveau film – Crédit : Warner Bros.

Matrix, c’est une trilogie gravée dans les mémoires de millions de spectateurs dans le monde. En à peine 20 ans d’existence, les films de sœurs Wachowski sont devenus cultes, véritables monuments de la culture pop. Et à la surprise générale, la Warner a officialisé une suite sobrement intitulée The Matrix Resurrections. Un projet toujours aussi mystérieux alors que Neil Patrick Harris parle d’un blockbuster unique. Et alors que plusieurs informations sont déjà connues, la Warner a récemment dévoilé deux teasers en marge de la sortie du premier trailer. Un premier trailer désormais disponible avec le retour de Neo et Trinity.

Le retour d’un monument de la science-fiction

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/USY3CKSgXq — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 9, 2021

Les premières critiques de The Matrix Resurrections arrivent et le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup l’attendent. Après une trilogie saluée, malgré une division à propos de Reloaded et Revolutions, un premier trailer arrive pour ce quatrième opus. On retrouve Neo et Trinity, toujours incarnés par Keanu Reeves et Carrie Anne-Moss. Jada Pinkett Smith est également de retour tandis que plusieurs nouveaux s’invitent entre Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff…

The Matrix Resurrections, cette fois-ci dirigé par Lana Wachowski sans sa sœur, dévoile de sublimes images léchées dans ce trailer. L’action est évidemment au rendez-vous avec des scènes dans l’esprit des précédentes œuvres de la réalisatrice (on pense à Sense8 sur Netflix). Malgré ce premier trailer, l’intrigue reste bien mystérieuse. Les fans explorent déjà plusieurs pistes.

On découvre également Neil Patrick Harris en psy de Neo/Thomas Anderson. Le héros croise la route de Trinity mais leur passé commun semble avoir été effacé. Celui joué par Yahya Abdul-Mateen II propose alors une pilule rouge à celui incarné par Keanu Reeves, faisant écho à la célèbre trilogie originale.

Pour le moment, il faudra se contenter de ce premier trailer de The Matrix Resurrections. Mais d’autres images sont attendues d’ici la sortie de ce quatrième épisode de la franchise. Une sortie plutôt proche puisque la Warner l’a programmé pour le 15 décembre 2021. Reste à savoir si les fans se bousculeront pour découvrir le film, comme à l’époque de la trilogie.