The Matrix Resurrections : premières images et date officielle pour le trailer

The Matrix Resurrections se dévoile avec deux teasers exclusifs et une date pour le premier trailer.

De premières images pour le nouveau film – Crédit : Warner Bros.

Personne n’avait vu venir ce revival, et pourtant. Un quatrième Matrix est officiel, des années après la trilogie des sœurs Wachowski. Mais pour cette nouvelle page de la mythologie, seule Lana est à la réalisation pour un projet toujours aussi mystérieux. The Matrix Resurrections signe le retour de Neo et Trinity, respectivement joué par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, avec de nouveaux personnages pour l’occasion. Et en attendant de découvrir le long-métrage en décembre prochain, bonne nouvelle. The Matrix Resurrections dévoile de nouvelles images avec deux teasers. Mais ce n’est pas tout puisque la date officielle pour un trailer est annoncé par la Warner Bros.

Deux teasers pour le prix d’un et un trailer le 9 septembre

The Matrix Resurrections dévoile déjà beaucoup d’éléments depuis plusieurs mois. On sait notamment que Neil Patrick Harris parle d’un tournage très particulier pour un blockbuster. Et aujourd’hui, nouveau cadeau de la Warner Bros. Le studio a mis en ligne de nouvelles images du film disponibles à cette adresse. Le trailer sort le 9 septembre.

Ces dernières se présentent sous forme de teasers distincts : choisir la pilule bleue ou rouge donne accès à des vidéos indépendantes. Ces vidéos sont courtes, certes, mais donnent déjà une idée de The Matrix Resurrections.

En plus de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, plusieurs nouveaux personnages sont attendus. Des personnages joués par Yahya Abdul-Mateen, Priyanka Chopra ou encore Neil Patrick Harris… L’intrigue est inconnue : tous les acteurs interrogés à ce propos sont restés mystérieusement silencieux !

Yahya Abdul-Mateen a tout de même répondu à des questions en pleine promotion pour son rôle de Candyman. L’acteur parle de Matrix comme d’un classique « que les gens aiment » et sa joie « d’en faire partie ». L’homme estime que jouer dans Candyman et la prochaine œuvre de Lana Wachowski est « la possibilité d’ajouter [ma] propre touche ». L’interprète conclut que « c’est l’occasion de raconter des histoires nouvelles, fraîches, changer le récit et apporter des perspectives en plus ».

Lors d’une présentation au CinemaCon en août dernier, plusieurs images ont été dévoilées aux spectateurs. Des images nous expliquant les raisons du retour de Neo et Trinity des années après la trilogie. Sans oublier que de premiers avis ont été publiés.

