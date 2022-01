The Punisher : le prochain Frank Castle devrait être un vétéran noir, selon son créateur

The Punisher devrait être réinventé en tant que vétéran noir dans sa prochaine version. Son cocréateur, Gerry Conway, estime qu’un personnage noir serait une représentation plus forte de Frank Castle dans le contexte actuel.

Depuis sa première apparition en 1974, The Punisher a été tué de nombreuses fois par Marvel. Avant d’être popularisé par la série Netflix qui a été annulée après la deuxième saison, The Punisher était un personnage emblématique de l’univers des comics de Marvel. L’antihéros est incontestablement l’un des personnages les plus sombres de Marvel. Il a été tué à maintes reprises par ses ennemis, mais aussi par ses propres démons en se suicidant.

Frank Castle dans Punisher #1 – Crédit : Marvel

Les différentes versions de Frank Castle ont toutes été adaptées pour que le personnage soit le plus pertinent possible dans la société. Son cocréateur Gerry Conway l’a imaginé dans les années 1970 aux côtés de John Romita Sr. et Ross Andru. Frank Castle a toujours été considéré comme un justicier qui n’hésite pas à faire sa loi en se débarrassant des criminels. À l’époque, Gerry Conway, John Romita Sr. et Ross Andru ont créé The Punisher en se basant sur leur propre frustration face à l’implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

Le prochain Punisher noir pourrait affronter les problèmes rencontrés par les minorités à l’heure actuelle

Aujourd’hui, Gerry Conway pense que le prochain Punisher devrait être un vétéran noir. Il a expliqué lors d’un podcast que : « vous savez, il viendra un moment, comme dans les années 80, où ce personnage pourra être réinventé, vous savez, et transformé en quelque chose de nouveau ».

Gerry Conway a ensuite ajouté que : « Ma préférence personnelle serait que la prochaine itération du Punisher soit un vétéran noir qui revient et fait face aux problèmes auxquels les minorités dans le monde sont confrontées aujourd’hui ». Ainsi, un personnage noir serait une représentation plus forte et plus pertinente de Frank Castle dans le contexte actuel.

D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois que le Punisher change de couleur de peau. Dans le comics The Punisher #59 de 1991, Frank Castle a reçu de multiples blessures au visage. Il subit alors une greffe de peau et des injections de mélanine jusqu’à ce que sa peau devienne entièrement noire. L’antihéros de Marvel doit alors affronter des gangsters et des policiers racistes en s’alliant à Luke Cage jusqu’à ce que sa peau redevienne blanche à la fin de The Punisher #62.

Source : CBR