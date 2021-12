The Silent Sea est déjà un succès, une table Game Boy Color qui divise, anticipez la mort de votre disque dur grâce à l’IA, c’est le récap’

La nouvelle série coréenne The Silent Sea est déjà un triomphe sur Netflix, Logan Paul détruit 15 Game Boy Color pour créer une table en résine époxy transparente, la panne de votre disque dur pourrait être anticipée grâce à un outil développé par QNAP, c’est le récap’ du jour.

The Silent Sea : nouvelle série phénomène !

« Sur une terre meurtrie par la désertification, The Silent Sea est l’histoire d’une équipe spéciale, envoyée au cœur d’un centre de recherches abandonné sur la lune ». Voici le synopsis de la nouvelle série coréenne The Silent Sea, bien partie pour remporter le même succès que Squid Game. Cette série Netflix basée sur un court métrage de 2014 et dirigée par Choi Hang-yong séduit déjà le public et devrait faire un carton, même si certains journalistes, comme Dais Johnson, n’ont pas été conquis du tout.

The Silent Sea, futur carton sur Netflix ? – Crédit : Netflix

Logan Paul sacrifie 15 Game Boy Color et créé encore la polémique

Le célèbre youtubeur Logan Paul vient de publier une vidéo qui bouleverse à nouveau Internet. Cette fois-ci, ce sont les fans de Game Boy qui crient au scandale. En effet, Paul a sacrifié 15 consoles portables pour fabriquer une table en résine époxy transparente. Dans la vidéo, qui a déjà récolté 2,3 millions de vues en moins de 24 heures, on voit le youtubeur recouvrir 15 Game Boy Color, avant de les encadrer dans une bordure métallique sur le thème des PokeBall. Certains internautes sont fâchés par ce gâchis tandis que d’autres défendent Paul puisque ses consoles lui appartiennent.

Game Boy Color – Crédit : Unsplash

Un outil capable d’anticiper la mort de votre disque dur

QNAP s’est associé à la société ULINK pour développer un logiciel baptisé DA Driver Analyzer, dont l’intelligence artificielle intégrée permet de prédire la panne d’un disque dur. L’IA se sert donc de « données d’utilisation historiques de millions de disques » pour analyser votre disque et tirer des conclusions sur son état de santé. L’outil de QNAP fonctionne sur les SSD et les HDD et vous permettra donc d’anticiper si votre disque est sur le point de rendre l’âme.

