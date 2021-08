The Suicide Squad : écrire pour Harley Quinn fut un honneur pour James Gunn

James Gunn, le réalisateur de The Suicide Squad, semble avoir pris un plaisir immense à écrire pour le personnage d’Harley Quinn.

Parmi les méchants excentriques de The Suicide Squad, James Gunn semble avoir sa petite préférence pour la diabolique Harley Quinn. Lors d’une récente interview, le cinéaste a partagé sa joie non dissimulée d’écrire quelques dialogues pour ce personnage résolument haut en couleurs. Si le réalisateur a suivi le développement du personnage débuté en 2016, il a également tenu à rendre hommage à cette icône. S’inspirant largement de son passé cinématographique, Gunn a ainsi créé une Harley sans filtres, moderne et déjantée.

Harley Quinn, personnage fétiche de James Gunn – Crédit : Warner Bros Studios

Même si la pression fut immense, Gunn est heureux du résultat final. S’attaquer à un tel personnage n’est pas si simple, et le réalisateur est parfaitement conscient que son travail était attendu au tournant.

The Suicide Squad : James Gunn adore Harley Quinn

« Quelle excitation ! J’aime tellement Harley Quinn. Je suis surtout passionné par la version originale de Paul Dini. C’est probablement l’un des personnages de bande-dessinée le mieux écrit de tous les temps. Pouvoir parler avec sa voix et écrire pour elle est un grand privilège. Je me suis finalement senti très à l’aise. J’ai l’impression de la comprendre, même si elle ne vient pas de mon imaginaire. J’ai voulu en faire la Harley la plus Harley de l’histoire de cinéma » confie ainsi le réalisateur.

Il faut remonter en 1992 pour assister à la première apparition du personnage dans la série animée Batman. A l’époque, le personnage est vêtu de son célèbre costume de bouffon noir et rouge. Dans un flasback du premier Suicide Squad, on peut d’ailleurs voir Margot Robbie porter ce même accoutrement. Gunn est allé encore plus loin, s’inspirant également de son look dans le jeu vidéo Arkahm.

Harley Quinn reste un personnage adulé par le public, à l’image du Joker. La version livrée par Gunn est sans doute la plus complète et la plus fidèle. Excentrique, violente, vénéneuse, elle domine de loin le reste du groupe. Si elle n’est pas à proprement parler le personnage principal de la franchise, elle efface souvent ses complices. Sans doute cela est également dû au jeu sans accroc de Robbie qui offre tout son talent au personnage. Il sera difficile de prendre la suite de la comédienne. Mais l’actrice devrait encore s’accrocher au personnage pendant plusieurs années.

Source : Screenrant