The Suicide Squad : James Gunn avait prévu une fin bien plus sombre

Lors de la présentation du premier scénario de The Suicide Squad à Warner Bros, James Gunn avait imaginé une issue bien plus tragique.

En prenant les commandes de The Suicide Squad, James Gunn s’est lancé dans un défi de taille : faire oublier l’amertume et la déception laissé par le premier opus. Malgré un succès considérable au box-office, la première mouture n’a cessé de diviser les fans comme les critiques. Grâce à l’inventivité de Gunn, les choses semblent désormais réparées. Avec l’introduction de nouveaux personnages encore plus bad-ass et un arc narratif resserré, The Suicide Squad tient toutes ses promesses.

The Suicide Squad abandonne sa fin initiale – Crédit : Warner Bros

Pourtant, James Gunn vient de révéler avoir fait de nombreux changements tout au long du processus créatif. Ainsi, le réalisateur avait prévu une fin bien plus sombre pour cet escadron de supers-vilains.

The Suicide Squad : une fin finalement modifiée

Warner Bros a laissé une liberté entière à Gunn. Le réalisateur s’est ainsi permis de nombreuses folies. Seule demande du studio : revoir la fin initialement prévue, qui aurait entraîné le film dans des méandres bien trop sombres. « J’ai présenté mon pitch au studio. J’ai même étalé des photos pour être sûr d’être parfaitement compris. Mon pitch ressemblait presque exactement au contenu final du film. Seule la fin a finalement été modifiée. Mais je suis resté fidèle à ma volonté de faire un film hyper énervé » témoigne ainsi Gunn.

Mais le réalisateur n’en dira pas plus sur ses plans initiaux. Avec sa liberté de ton et ses méandres scénaristiques, l’univers DC dénote sérieusement de son concurrent direct Marvel. Pas étonnant donc que Gunn se soit permis de porter à l’écran un opus vitaminé, parfois ultra-violent, sans aucune censure. Sans doute souhaite t-il garder sa fin secrète, car celle-ci pourrait servir à un futur projet. Il est encore trop tôt pour le savoir.

Malgré son interdiction à un jeune public non-averti, The Suicide Squad continue son ascension au box-office mondial. Personne n’aurait pris le risque il y a encore quelques années de sortir un film de super-héros portant une telle mention. Harley Quinn et ses acolytes risquent donc de revenir en trombe dans les prochaines années. Et ce ne sont pas les fans qui bouderont leur plaisir à cette idée !

Source : Screenrant