The Umbrella Academy : Netflix annonce la sortie de la saison 2 pour cet été !

The Umbrella Academy – Crédit : Netflix/Universal

The Umbrella Academy, basé sur un comics du même nom crée et scénarisé par Gerard Way, illustré par Gabriel Bá et publié par Dark Horse Comics, a connu un large succès sur Netflix avec sa première saison. La série, produite par Universal Content Productions pour la plate-forme de SVOD, annonce aujourd’hui sa saison 2. Cette dernière saison, prévue pour le 31 juillet, a pu être bouclée malgré la pandémie de Covid-19.

Une saison 2 prévue pour fin juillet

Le teaser d’annonce de la saison 2 de The Umbrella Academy

L’équipe de la série a profité du confinement pour enregistrer une vidéo, à domicile, annonçant cette seconde saison. Un court teaser de deux minutes dans lequel les acteurs de The Umbrella Academy s’éclatent chez eux sur le morceau I Think We’re Alone Now – il ne s’agit évidemment pas d’images provenant de la saison 2.

En interview pour ComicBook, le producteur exécutif de The Umbrella Academy, Gerard Way, est revenu sur cette seconde saison « Ce que j’ai fait pour Steve Blackman, le showrunner, et les scénaristes, c’est de créer un document de 18 pages résumant l’intrigue. Même les comics ne sont pas encore sortis, ils devraient être au nombre de huit quand nous aurons terminé ». L’homme étant à la tête du comics, l’intrigue de la série devrait se rapprocher de celle de sa version papier.

Un travail pointu sur la musique

Jeff Russo, compositeur de The Umbrella Academy, a quant à lui évoqué les partitions pour cette seconde saison. L’homme explique que les équipes « ont essayé de ne pas trop changer la façon de raconter l’histoire musicalement. Nous avons utilisé beaucoup de grands morceaux pour la première saison et allons le refaire pour la saison 2. Nous utilisions la partition de façon très précise pour les arcs émotionnels de personnages de la saison 1 et le ferons de nouveau pour cette seconde saison. Il y a de nouveaux personnages avec lesquels nous allons créer de nouveaux morceaux et c’est toujours amusant de trouver des thématiques pour eux, pour les souligner ».

The Umbrella Academy raconte l’histoire de 43 enfants dotés de pouvoirs et nés le même jour d’une mère n’ayant pas été enceinte jusqu’à l’accouchement. Sept sont élevés par un riche homme pour fonder la Umbrella Academy et sauver le monde. A l’âge adulte, ces derniers se perdent de vue et doivent se rassembler pour faire face à une menace suite au décès de leur père adoptif.

