The Waking Dead : découvrez les premières images des épisodes additionnels de la saison 10

The Walking Dead reviendra dans quelques mois sur AMC avec six épisodes bonus. La chaîne américaine vient d’en donner un aperçu avec des images inédites du tournage.

Après avoir patienté pendant de longs mois pour découvrir l’épilogue de la saison 10, les fans de The Walking Dead attendent désormais les six épisodes bonus prévus pour 2021. Le tournage, conditionné par des mesures sanitaires très strictes, a débuté il y a quelques semaines. La chaîne a donc offert de premières images dans lequel on retrouve d’anciens et de nouveaux personnages.

Le tournage des six épisodes additionnels est en cours – Crédit : AMC

Le teaser offre à la fois un aperçu des coulisses du tournage et des extraits des épisodes. On y aperçoit Maggie, Daryl, Carol ou encore Negan. De nouveaux visages font aussi une apparition. Parmi eux, Mays, incarné par Robert Patrick (Terminator 2), le personnage masqué Elijah, et Lucille, la femme de Negan interprétée par Hilary Burton Morgan, épouse de Jeffrey Dean Morgan. On verra certainement cette dernière dans le dernier épisode intitulé « Here’s Negan », qui devrait revenir sur le passé de l’ancien leader des Sauveurs.

On aperçoit également très rapidement Hershel Junior, le fils de Maggie et Glenn, aujourd’hui âgé de huit ans. Il marche aux côtés de sa mère, dont le visage semble exprimer beaucoup de colère. Peut-être est-elle en route vers Negan, l’assassin de son mari et du père de son enfant. On sait en tout cas que l’un des épisodes reviendra sur l’absence de Maggie et sur ton retour auprès des autres survivants. Les fans attendent également avec impatience sa rencontre avec Negan qui s’annonce explosive.

We’re gearing up for an epic return.



All-New #TWD episodes return February 28th. pic.twitter.com/O2x6jWLz7k — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) November 23, 2020

The Walking Dead : des épisodes bonus, un nouveau spin-off et des films

Le teaser se termine avec le visage d’un des soldats blancs de la communauté Commonwealth, que l’on a rencontré dans l’épisode 16. Puis apparait la date de diffusion du premier épisode, le 28 février 2021. Il sera donc disponible dès le lendemain sur OCS. The Walking Dead reviendra ensuite à l’automne avec l’ultime saison 11, qui se terminera en 2022.

Mais les fans pourront bientôt retrouver deux de leurs personnages préférés dans un spin-off qui suivra les aventures de Carol et Daryl. L’ancien héros Rick Grimes reviendra quant à lui dans une trilogie de films, dont la production a été retardée par la pandémie. La date de sortie est encore inconnue.

