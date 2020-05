The Walking Dead : préparez-vous à voir un film avec l’épisode final de la saison 10

The Walking Dead reviendra bientôt pour le final de sa saison 10, et cet ultime épisode s’annonce épique. Jeffrey Dean Morgan, qui incarne Negan dans la série, décrit l’épisode 16 comme un film.

Jeffrey Dean Morgan ne se lasse pas de teaser les fans sur le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead. Il y a quelques semaines, l’acteur promettait « un gros épisode » avec beaucoup d’action. Morgan semble tout aussi impatient que les fans de voir ce grand final, qu’il décrit maintenant comme un film.

« Ça va être cool d’avoir un épisode unique, presque un film The Walking Dead », a-t-il déclaré dans une interview vidéo avec le site Entertainment Weekly. Également interrogé sur la date de sortie de l’épisode 16, Morgan répond : « Je ne sais pas quand ils vont le terminer. Je pense que d’ici quatre ou cinq mois, nous pourrons le voir. ». L’attente sera donc encore un peu longue, mais en vaudra visiblement la peine.

Jeffrey Dean Morgan promet un épisode massif

Évoquant l’affrontement qui s’annonce entre les survivants et Beta et les Chuchoteurs, Jeffrey Dean Morgan déclare : « Nous savons qu’il vient anéantir tout le monde avec sa horde de zombies alors j’espère que nous verrons cela arriver à un moment donné. Il doit y avoir une sorte de bataille. Greg Nicotero l’a réalisé, donc ça va être un gros épisode massif à coup sûr. ». De son côté, la productrice Denise Ruth a prévenu que tout le monde ne survivrait pas à cette bataille.

Il faudra en tout cas bien savourer cet épisode final, car la saison 11 de The Walking Dead risque de se faire attendre. Avec la crise sanitaire qui a mis tous les tournages à l’arrêt, la production de la suite de la série n’a pour l’instant même pas de date de lancement. « Je ne sais certainement pas quand la production va reprendre sur The Walking Dead. Quand nous allons voir la saison 11 de The Walking Dead est un putain de mystère en ce moment. C’est juste un gros point d’interrogation. », explique Morgan. Si l’épisode 16 de la saison 10 ne sort que dans 4 ou 5 mois, il est en effet impossible que la prochaine saison soit diffusée en octobre prochain, comme initialement prévu.

