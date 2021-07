The Walking Dead : la saison 11 s’offre un deuxième teaser

La saison 11 de The Walking Dead vient de s’offrir un deuxième teaser seulement quelques jours après le premier. Cette fois-ci, le teaser met en avant les personnages masculins et prévient une nouvelle fois que la dernière saison promet d’être épique.

Décidément, AMC se donne tous les moyens pour faire monter la hype de la saison 11 de The Walking Dead. Le premier épisode de la saison finale sera diffusé le 22 août prochain. En attendant, AMC continue de partager au compte-gouttes de nouvelles images de la saison tant attendue par les fans.

Saison 11 de The Walking Dead – Crédits : Josh Stringer / AMC

Il y a seulement quelques jours, AMC a dévoilé le synopsis des deux premiers épisodes de la saison 11. La chaîne américaine en a également profité pour révéler le premier teaser de cette saison. Rythmé et glaçant, le premier teaser met en avant les personnages féminins de la série.

Les héros de The Walking Dead « ne s’en vont pas sans se battre »

Le deuxième teaser de la saison 11 de The Walking Dead vient d’être partagé sur le compte Twitter officiel. À l’opposé du premier teaser, la vidéo montre exclusivement les personnages masculins. Elle est d’ailleurs accompagnée de la description suivante : « ils ne s’en vont pas sans se battre ». Voilà de quoi rendre les fans encore plus impatients de découvrir les derniers épisodes de The Walking Dead.

They aren’t going out without a fight. #TWD returns August 22nd. pic.twitter.com/DhHxmUjgmg — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) June 30, 2021

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, le deuxième teaser reprend exactement les mêmes codes que le premier. Ainsi, l’objectif est de créer une sorte d’angoisse chez le spectateur avec des images qui défilent vite et un flot d’informations. En effet, le scénariste de The Walking Dead a déjà prévenu les fans que la saison 11 sera vraiment brutale et très, très sombre. Non seulement il y aura encore plus de zombies assoiffés de sang, mais il faudra également s’attendre à voir des affrontements violents entre les personnages ainsi que la mort de certains d’entre eux.

Enfin, la saison 11 de The Walking Dead qui marquera la fin de la série d’horreur plus de 10 ans après son lancement sera diffusée à partir du 22 août prochain. Les fans découvriront le dénouement de la série dans les 24 épisodes qui composent la saison, dont un final qui promet d’être véritablement impressionnant.

