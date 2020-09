The Walking Dead : la showrunner tease un « clash épique » et le retour de Maggie dans l’épisode 16

La productrice exécutive de The Walking Dead Denise Ruth avait déjà prévenu il y a quelques mois : tous les personnages ne survivront pas à l’épisode final de la saison 10. Une information confirmée par Daryl lui-même dans la bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines. L’affrontement avec Beta et sa horde s’annonce historique. Les survivants n’ont en effet jamais vécu une telle bataille, a laissé entendre la showrunner Angela Kang.

Maggie fera son grand retour dans l’épisode 16 – Crédit : AMC

« C’est la plus grosse horde qu’ils aient jamais rencontrée, et c’est après que Carol ait pu en éliminer une partie dans les grottes et qu’une autre partie ait été éliminée pendant la bataille de Hilltop. C’est donc vraiment une bataille David contre Goliath. », a déclaré Kang dans une interview pour TVLine. Il y a quelques mois, l’acteur Norman Reedus (Daryl), avait déjà évoqué une bataille digne de Game Of Thrones. Jeffrey Dean Morgan (Negan) avait lui comparé l’épisode 16 à un véritable film The Walking Dead.

La guerre entre les survivants et les Chuchoteurs va en effet atteindre son point culminant dans ce final. Outre le « clash épique » promis par Angela Kang, l’épisode 16 sera également l’occasion de retrouver tous les personnages de The Walking Dead, unis contre les mêmes ennemis. « Au cours de la saison, ces groupes ont été engagés dans une sorte de guerre froide, et maintenant ils ont explosé dans cette lutte acharnée menant éventuellement à une destruction mutuelle. », a expliqué la showrunneuse.

Maggie jouera un rôle clé dans l’épisode final

Pour s’en sortir, les survivants pourront compter sur l’aide de Maggie, qui fera son grand retour dans ce final. On sait qu’elle va apprendre ce qu’il est en train de se passer, et qu’elle va décider de venir en aide à ses proches. « Maggie étant Maggie, elle se dit : Oh, mes amis ont des ennuis ! », a expliqué Kang. On ignore encore tout de sa stratégie, mais il semblerait que celle-ci sera déterminante dans la grande bataille. « Elle a un rôle important à jouer », a indiqué Angela Kang.

Les fans de The Walking Dead n’ont maintenant plus que quelques jours à patienter avant de découvrir cet épilogue intense. Après la diffusion de l’épisode intitulé en anglais « A Certain Doom » le 4 octobre prochain, la saison 10 de The Walking Dead reviendra en 2021 avec six épisodes additionnels, qui s’intéresseront chacun à l’histoire de certains personnages. En attendant, les fans pourront se consoler avec le nouveau spin-off The Walking Dead : World Beyond, dont le premier épisode sera diffusé juste après le final de la série phare aux États-Unis.

Source : We got this covered