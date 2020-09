The Walking Dead : le destin de Gabriel se dévoile dans de nouvelles photos

Cette fois, le père Gabriel semble prêt à prendre tous les risques pour sauver les siens. Dans de nouvelles images, on le découvre en effet armé d’un fusil, en train d’affronter les Chuchoteurs.

Gabriel face à Judith – Crédit : AMC

Cet épisode final de la saison 10 de The Walking Dead sera sans doute déterminant pour Gabriel. Lors du Comic Con virtuel, son interprète Seth Gilliams avait confié que le prêtre avait « embrassé la voix en lui » et qu’il avait maintenant un « but ». Grâce aux premières minutes déjà dévoilées par AMC, on sait que dans l’épisode 16, l’objectif de Gabriel sera de protéger RJ et Judith, réfugiés avec d’autres survivants dans les derniers étages d’un ancien hôpital.

Gabriel, Judith et Daryl – Crédit : AMC

Grâce à ces nouvelles photos, on découvre que l’ancien prêtre se retrouvera face à face avec des Chuchoteurs. Et comme on peut le voir sur l’une des images, Gabriel n’hésitera pas à faire usage de son arme. Mais l’affrontement s’annonce violent. Une scène montre en effet trois Chuchoteurs faire irruption dans la pièce dans laquelle se trouve Gabriel. Mais le prêtre fera tout pour protéger les enfants Grimes. Après avoir abandonné sa communauté des années plus tôt en les laissant à la porte de son église, Gabriel a besoin de se racheter. « Dieu lui donne une seconde chance de diriger. », avait ajouté Seth Gilliams.

Gabriel face aux Chuchoteurs – Crédit : AMC

Gabriel prêt à se sacrifier ?

Mais l’héroïsme de Père Gabriel pourrait lui coûter cher. On sait en effet que tous les personnages principaux ne survivront pas à cet épisode final. Étant donné sa position dangereuse, confirmée dans ces dernières photos, Gabriel pourrait donc bien faire partie des victimes. De plus, le showrunner Scott M. Gimple a déclaré dans une interview qu’il fallait « s’inquiéter pour la personne qui s’occupe des enfants ».

Gabriel affronte les Chuchoteurs – Crédit : AMC

Tel que l’avait promis Jeffrey Dean Morgan (Negan), cet épisode final s’annonce donc épique. Les différents groupes de personnages se retrouveront tous face à de grands dangers. Et il faudra certainement faire ses adieux à un, voire plusieurs personnages familiers. Après des mois d’attente, les fans n’ont maintenant plus que deux semaines à patienter pour découvrir qui survivra et qui devra se sacrifier. L’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusé le 4 octobre prochain.

