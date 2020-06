The Walking Dead : l’épisode final de la saison 10 a enfin une date de sortie

Il y a quelques jours, nous apprenions que les productions pouvaient officiellement reprendre à Hollywood. Cette nouvelle a laissé les fans de The Walking Dead espérer une diffusion très prochaine de l’épisode 16 tant attendu. Et ils ont probablement eu raison d’y croire, car le travail semble bientôt bouclé chez AMC.

La chaîne de télévision américaine a en effet déjà confirmé une date de sortie de l’épilogue de The Walking Dead, reporté à cause de la pandémie. L’information ne circule cependant qu’en interne, tel que le confirme le créateur de la série Robert Kirkman. « L’ancienne série The Walking Dead va revenir. Nous diffuserons – je connais la date. Je ne pense pas qu’elle soit publique. », a déclaré le producteur dans une interview pour le podcast Cartoonist Kayfabe.

Ce n’est donc plus qu’une question de semaines, et non de mois, tel qu’on avait pu le craindre il y a peu. Beaucoup pensaient en effet que l’épisode intitulé A Certain Doom ne sortirait qu’en octobre, juste avant le lancement du nouveau spin-off The Walking Dead : World Beyond. Finalement, il semblerait que la production ne veuille pas retarder davantage son calendrier, et faire de la place pour les nouveaux projets The Walking Dead. « Il y aura plus de programmes Walking Dead à regarder à un moment donné dans le futur. », a d’ailleurs rappelé Kirkman dans la même interview.

Greg Nicotero, réalisateur de l’épisode 16, a récemment promis un final à couper le souffle, avec une scène finale qui fera « décrocher la mâchoire » des téléspectateurs. L’acteur Norman Reedus a quant à lui teasé une bataille digne de Game Of Thrones. De quoi faire monter la pression chez les fans. Il n’y a plus qu’à espérer qu’AMC dévoile très vite la date de diffusion officielle.

